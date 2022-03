Calzada: buscan a una adolescente desaparecida hace 10 días

Compartir en:

domingo 6 de marzo del 2022

Se trata de Camila Villalba de 17 años. Los detalles.

La familia de Camila Villalba está desesperada. Es que la joven de 17 años lleva 10 días desaparecida. La última vez fue vista el 24 de febrero cuando se retiró de su casa ubicada en el barrio San Jerónimo de Rafael Calzada.

El hecho

Ocurrió alrededor de las 18 horas. “Ella es de irse, pero siempre volvió a las tres o cuatro horas. Nunca se fue por varios días como está pasando ahora”, contó Vanesa Contreras, su mamá, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La adolescente se marchó tras haber sido retada por su madre. “Me dijo que se iba a tomar el tren y se iba a ir. Ella tenía hecha una mochila. Le dije que se quedara acá y que la desarmara. Me voy al baño y cuando salgo ya no estaba más”, relató.

La menor finalmente se llevó el bolso que había preparado. Pese a que a los pocos minutos fueron a buscarla, no la encontraron. “Para mí alguien la alzó en un auto o algo”, denunció preocupada su progenitora.

Última comunicación

La familia logró aparentemente comunicarse con ella al día siguiente a través de su Facebook. “Me dijo que estaba en una plaza con una chica y que desconocía el lugar. Había tomado el tren. Le dije que preguntara en qué estación se había bajado y en qué localidad estaba así la iba a buscar”, contó.

Sin embargo, Camila nunca respondió y hasta hoy no volvió a conectarse a las redes sociales. Asimismo, no tenía celular lo que hace que sea más complicado rastrearla.

¿Cómo es?

Es delgada, de tez blanca, tiene cabello negro enrulado y ojos marrones. Mide entre 1,55 y 1,60 m.

La familia realizó la denuncia en la Comisaría de Rafael Calzada. Aquellos que puedan aportar alguna información deberán comunicarse con dependencia policial al 2100-2027. Otra opción será llamar a la UFI N°4 de Lomas de Zamora: 1544072043/ 1523115780/1540487554.