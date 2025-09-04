Sáb, 06/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2441
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
jueves 4 de septiembre de 2025

Calzada: cayó un hombre acusado de matar al vecino de su ex pareja


El sospechoso habría intentado antes contratar a un sicario para que ejecute el crimen. La víctima tenía 40 años y fue hallada en su casa con una herida de bala en el pecho. Toda la información.

Fuente: Infobae

Tras un intenso operativo, un hombre de 62 años quedó tras las rejas en Rafael Calzada. Está acusado de matar al vecino de su ex pareja. Según la investigación, en un primer momento, habría intentado contratar a un tercero para concretar el crimen.

 

¿Qué pasó?

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en Illía al 3600. La Policía arribó al lugar por un llamado al 911 y halló a la víctima con una herida de bala en el pecho. Fue identificada como Matías Damiani, de 40 años.

A raíz de diversos testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar un vehículo Chevrolet Corsa, vinculado al sospechoso. El rodado pertenecía a una ex pareja de una vecina del hombre fallecido. Además, según trascendió, habría intentado contratar a un tercero para cometer el homicidio.

Con esta información, se concretaron tres allanamientos, sin resultados positivos. Sin embargo, con los datos suministrados por el sistema de lectura de patentes, los oficiales ubicaron el auto en la intersección de Alsina y Manzanares. Allí, el implicado fue interceptado y detenido sin resistencia.

 

La causa

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Lomas de Zamora. En este momento, las autoridades trabajan para establecer el móvil del crimen y determinar si hay otras personas involucradas.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram