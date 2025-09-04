Calzada: cayó un hombre acusado de matar al vecino de su ex pareja

El sospechoso habría intentado antes contratar a un sicario para que ejecute el crimen. La víctima tenía 40 años y fue hallada en su casa con una herida de bala en el pecho. Toda la información.

Tras un intenso operativo, un hombre de 62 años quedó tras las rejas en Rafael Calzada. Está acusado de matar al vecino de su ex pareja. Según la investigación, en un primer momento, habría intentado contratar a un tercero para concretar el crimen.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en Illía al 3600. La Policía arribó al lugar por un llamado al 911 y halló a la víctima con una herida de bala en el pecho. Fue identificada como Matías Damiani, de 40 años.

A raíz de diversos testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar un vehículo Chevrolet Corsa, vinculado al sospechoso. El rodado pertenecía a una ex pareja de una vecina del hombre fallecido. Además, según trascendió, habría intentado contratar a un tercero para cometer el homicidio.

Con esta información, se concretaron tres allanamientos, sin resultados positivos. Sin embargo, con los datos suministrados por el sistema de lectura de patentes, los oficiales ubicaron el auto en la intersección de Alsina y Manzanares. Allí, el implicado fue interceptado y detenido sin resistencia.

La causa

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Lomas de Zamora. En este momento, las autoridades trabajan para establecer el móvil del crimen y determinar si hay otras personas involucradas.