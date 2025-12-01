Convertir el dolor en ayuda: realizaron un conversatorio sobre salud mental en Burzaco

Fue organizado por la ONG Compromiso Ciudadano. Participaron Laura Sánchez, creadora de la guía Ema, y la diputada María Sotolano. La entidad browniana que encabeza Mario Fuentes anunció además el lanzamiento de un curso intensivo sobre salud mental en 2026. Los detalles.

Con una importante participación de representantes de instituciones sociales y vecinos, se llevó a adelante el primer conversatorio sobre salud mental organizado por la ONG Compromiso Ciudadano. La actividad buscó generar un espacio de escucha, prevención y diálogo en torno a una problemática que preocupa cada vez más a las familias.

¿Cómo fue?

Se realizó este jueves, 27 de noviembre. Fue en la sede de la entidad browniana, ubicada en Alsina 343, Burzaco. Disertaron la diputada nacional María Sotolano, autora del proyecto de ley sobre prevención del suicidio adolescente. También fue parte Laura Sánchez, impulsora de la Guía Ema y especialista en violencia en entornos digitales.

Acompañaron el panel, Mario Fuentes, presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, y Federico Fuentes, consejero escolar de Almirante Brown. Lo hicieron en el marco de un auditorio con una activa participación de vecinos y miembros de instituciones de diferentes localidades del distrito.

Durante la jornada, se intercambiaron experiencias y plantearon inquietudes vinculadas al acceso a la salud mental, la detección temprana de señales de alerta y el rol de las familias y las escuelas en la contención emocional.

“Laura (Sánchez) tiene una historia muy fuerte. Ella convirtió un hecho muy doloroso en un compromiso enorme y en vocación de servicio para la comunidad. María (Sotolano) también es alguien que está muy involucrada con las causas relacionadas a la salud mental, creadora de un proyecto de prevención del suicidio”, detalló Fuentes, encargado de abrir el conversatorio y brindar las palabras de bienvenida.

Y agregó: “Poder desarrollar esta jornada con referentes de entidades comunitarias y vecinos es muy importante porque son ellos los que nos transmiten todos los días experiencias y hechos reales que pasan en los barrios. Son temas que, en muchos casos, en la televisión o en la agenda pública no se habla, por eso es fundamental que nosotros podamos hacerlo”.

Asimismo, el dirigente browniano adelantó que en marzo de 2026 lanzarán un curso intensivo sobre salud mental. “Es algo que nos vienen pidiendo mucho y que consideramos como una prioridad”, aseguró.

Las disertantes

Inició el encuentro Laura Sánchez, mamá de Ema, la adolescente de Longchamps que se quitó la vida luego de que un compañero difundiera un video íntimo suyo. Impulsada por su inmenso dolor, creó una guía de acceso gratuito que se convirtió en fuente de consulta para miles de padres. Asimismo, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Ema.

“Celebro estos espacios donde podemos reflexionar y pensar estrategias juntos. Con estos conversatorios buscamos llegar a todo el territorio, expandir, difundir y hacer visible esta problemática. Si nosotros como familia o la escuela hubiéramos tenido herramientas en su momento, quizás nuestra historia hubiera sido otra”, aseguró.

La browniana compartió tips claves para acompañar a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de riesgo en la virtualidad. “Estamos presentando la Guía y la Ley en todos los lugares que podemos para tomar conciencia que la violencia digital existe y tiene consecuencias psicológicas graves. Hay chicas que no terminan el colegio porque no quieren ir más, se aíslan, sufren daños en la salud mental como autolesiones, depresión. Es una violencia que atraviesa a los adolescentes”, explicó.

Sumado a ello, concientizó particularmente sobre la “Guía Ema”, una herramienta única y de acceso gratuito para actuar frente a casos en las escuelas. “Tiene distintas miradas de una misma problemática y con un mismo objetivo. Es el resultado de muchos meses de trabajo. Si logramos con esto ayudar a un chico a que se salve, la muerte de mi hija no fue en vano”, reflexionó.

Por su parte, la legisladora María Sotolano, destacó la importancia de fortalecer el trabajo en red entre el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad.

“El suicidio adolescente esta disparado en la mayoría de los casos por la violencia digital, porque los chicos viven en esa realidad y expuestos a un montón de situaciones. Cuando vemos las estadísticas, en Argentina 12 personas por día se quitan la vida, uno de ellos es un chico de entre 10 y 19 años”, remarcó.

En este sentido, destacó la importancia de “visibilizar el tema”. “Hay un tabú a hablar del suicidio, pensando que si lo hablamos se instala. Está comprobado por profesionales que no es así. Cuando más se dialoga y se escucha, más se puede evitar. Debemos tener en cuenta que los niños y adolescentes no tienen las suficientes herramientas emocionales para gestionar lo que les pasa”, sostuvo.

Y continuó: “Debemos ser receptivos a las señales para poder construir una sociedad un poco más sana. Los políticos además tenemos la gran responsabilidad de tomar la agenda que vaya más allá de las voluntades de la política y que se aboque a las urgencias como son los temas de salud mental que se aceleraron con la pandemia”.