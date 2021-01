Desesperada búsqueda de un joven: está en tratamiento psiquiátrico

Compartir en:

jueves 7 de enero del 2021

Se trata de Tomás Aliser, vecino de Rafael Calzada. “Nos preocupa no saber en qué estado psicológico está”, reconoció su tío a De Brown.

Tomás Aliser tiene 21 años y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Fue visto por última vez el martes 5 de enero en su casa, ubicada en Rafael Calzada. Desde ese momento, sus familiares y amigos no saben nada de él.

¿Qué pasó?

El joven salió de su hogar, ubicado en Venancio Flores, entre Molina y Jorge, alrededor de las 17. Cerró la puerta con su propia llave, la dejó en el buzón y partió en dirección a la estación ferroviaria de dicha localidad. No llevó su tarjeta Sube, celular ni tampoco su documento de identidad.

“Nunca salió sin avisar. Es la primera vez que hace algo así. Nos preocupa no saber en qué estado psicológico está, por eso nuestra urgencia en encontrarlo”, reconoció su tío Gabriel Ludueña, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

A través de las cámaras de seguridad de los vecinos, su familia pudo reconstruir una breve parte del trayecto que realizó. “Sólo pudimos verlo por dos cuadras. Estamos tratando de conseguir más filmaciones”, contó a este medio.

Y precisó: “La misma tarde de su desaparición un grupo de jóvenes nos dijeron que lo vieron en la plazita pegada a la estación. También nos llegó información que estuvo en Lomas de Zamora y San Isidro. La mamá fue y nada. Estamos bastante perdidos y desconcertados”.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de José Mármol. En paralelo, sus seres queridos lanzaron una campaña a través de redes sociales y en la vía pública para dar con su paradero.

Sobre su enfermedad

Tomás fue diagnosticado con principio de esquizofrenia y se encuentra actualmente medicado. “Hace un día y medio que no toma sus remedios. No sabemos si puede ponerse agresivo, dormirse o cuáles serán sus reacciones. No es un chico malo, pero nos preocupa cómo pueda ponerse al no estar bajo los efectos de su tratamiento”, confió.

¿Cómo ayudar?

Al momento de su desaparición, el joven vestía una remera blanca, un short gris y ojotas azules. Quienes tengan información podrán comunicarse al 11 5896 4288 (Gabriel) o al 11 6489 4687 (Rita).