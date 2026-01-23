Desesperado pedido Bomberos Glew: extraviaron materiales en un incendio

Se trata de elementos fundamentales para el servicio y la seguridad de la comunidad. La información.

Tras intervenir en un incendio, Bomberos Voluntarios de Glew detectaron que se le extraviaron materiales utilizados durante el operativo. Ante esta situación, solicitaron a quienes lo haya encontrado o tengan información que se comuniquen para recuperarlos, ya que son elementos claves para el servicio diario.

¿Qué pasó?

El cuerpo bomberil se hizo presente el pasado miércoles, 21 de enero, en la intersección de las calles Calderón y Holmberg. Allí, realizaron trabajos para extinguir y evitar que se propague el fuego que se desató en los pastizales.

En ese contexto, se produjo el extravío de un cajón blanco perteneciente a un móvil de la institución browniana. Este incluía:

Reductor de 63 mm Storz a 45 mm Storz

Reductor de 63 mm Storz a 38 mm Storz

Adaptadores de 63 mm Withworth macho a 63 mm Storz

Reductor de 70 mm a 63 mm Storz

Adaptador de 63 mm Withworth hembra a Storz de 45 mm

Adaptador de 38 mm Withworth hembra a Storz de 45 mm

Llaves unión combinadas

Lanza Viper de 38 mm

Desde Bomberos Voluntarios de Glew solicitaron que se comunique o se acerquen al cuartel quien haya encontrado dicho material o tenga información de su paradero. El número telefónico es: (02224) 420-111.

Estos elementos son fundamentales para el servicio y la seguridad de la comunidad.