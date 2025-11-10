PUBLICACION POR 5 DIAS – ALMIRANTE BROWN: TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO (Art. 2, Ley 11.867) Se hace saber que la sociedad YPF SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30-54668997-9, representada por Claudio G. Ortiz (DNI 28474121), con domicilio legal en calle Macacha Güemes Nº 515, CABA, transfiere todos los derechos y acciones que posee sobre el Fondo de Comercio “OPESSA ADROGUE”, del rubro estación de servicios, con domicilio en Av. Hipólito Yrigoyen N° 12.493, Adrogue, Partido de Alte. Brown, a favor de MELTEK S.A., CUIT 30-71912957-5, representada por Carlos A. Gutovich (DNI 22573791), con domicilio en calle Defensa Nº 251, 2°, of.8, CABA. Domicilio de oposición: Av. Hipólito Yrigoyen N° 12.493, de 10hs a 15hs. - Ariadna Kerwitz, abogada autorizada, To.25 – Fo.133 CALZ.-