Por cinco días: Rafael Calzada, Daniela Edith GIMENEZ, argentina, nacida el 11/11/ 1973, soltera, con DNI 23.668.060 en su carácter de gerente, cede, vende y transfiere el fondo de Comercio denominado “Supermercado Rafael Calzada”, CUIT 30-70971863-7, del rubro supermercado, sitio Av. San Martin 2965, de Rafael Calzada, Pdo. De Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, libre de toda deuda o gravamen, Reclamos de Ley en el mismo a la sociedad Athice S.A.S, CUIT 30-71643912-3, representada por Luis Alberto ABAPINTO, argentino, nacido el 07/07/1980, soltero, con DNI 28.164.082 en su carácter de Administrador Titular.
Athice S.A.S Supermercado Rafael Calzada S.R.L
Luis Alberto Abapinto Daniela Edith Gimenez
Administrador Titular Gerente