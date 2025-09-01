Lun, 01/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2436
lunes 1 de septiembre de 2025

EDICTO


Por cinco días: Rafael Calzada, Daniela Edith GIMENEZ, argentina, nacida el 11/11/ 1973, soltera, con DNI 23.668.060 en su carácter de gerente, cede, vende y transfiere el fondo de Comercio denominado “Supermercado Rafael Calzada”, CUIT 30-70971863-7, del rubro supermercado, sitio Av. San Martin 2965, de Rafael Calzada, Pdo. De Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, libre de toda deuda o gravamen, Reclamos de Ley en el mismo a la sociedad Athice S.A.S, CUIT 30-71643912-3, representada por Luis Alberto ABAPINTO, argentino, nacido el 07/07/1980, soltero, con DNI 28.164.082 en su carácter de Administrador Titular.

Athice S.A.S                                                                                         Supermercado Rafael Calzada S.R.L
Luis Alberto                                                                                         Abapinto Daniela Edith Gimenez
Administrador Titular                                                                     Gerente

