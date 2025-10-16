COMISION MIXTA DEL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE ALMIRANTE BROWN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

POR DOS DIAS: Convócase a los Sres. Propietarios, o sus apoderados, de los predios que componen el Sector Industrial Planificado de Alte. Brown, a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2025, a las 15,00 hs . en primera convocatoria, a realizarse en la sede de la Comisión Mixta del SIPAB, sita en A. D. Barbieri Nº 2.001, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos propietarios para la firma del Acta de la Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31-07-2025, y del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3.-Elección de Autoridades de la Comisión Directiva, para el período 2026-2027

Burzaco, 16 de octubre de 2025.-

Silvio Nobarvos Hernán Pereyra

Secretario Presidente