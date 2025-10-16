Jue, 16/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2481
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 16 de octubre de 2025

EDICTO


COMISION MIXTA DEL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE ALMIRANTE BROWN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

POR DOS DIAS: Convócase a los Sres. Propietarios, o sus apoderados, de los predios que componen el Sector Industrial Planificado de Alte. Brown, a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2025, a las 15,00 hs. en primera convocatoria, a realizarse en la sede de la Comisión Mixta del SIPAB, sita en A. D. Barbieri Nº 2.001, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos propietarios para la firma del Acta de la Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31-07-2025, y del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3.-Elección de Autoridades de la Comisión Directiva, para el período 2026-2027

Burzaco, 16 de octubre de 2025.-

 

Silvio Nobarvos                                                Hernán Pereyra                                                                                       

Secretario                                                            Presidente

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram