UNION INDUSTRIAL DE ALMIRANTE BROWN

“Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución. Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del expediente 291617/24-6 (Legajo 153045) fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a asamblea de socios autoconvocados a los fines de tratar el siguiente orden del día: I) Motivos de la convocatoria; II) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J; III) Elección de una comisión normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses. La misma tendrá lugar en la sede social en calle A.D. Barbieri N° 2001, Burzaco, Almirante Brown, PBA, el día 25 de septiembre a las 14:30 horas. FDO. Sr. Horacio Ovidio ETTCHART. Socio autorizado.”