COMISION MIXTA DEL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE ALMIRANTE BROWN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

POR DOS DIAS: Convócase a los Sres. Propietarios, o sus apoderados, de los predios que componen el Sector Industrial Planificado de Alte. Brown, a la Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de septiembre de 2025, a las 15,00 hs . en primera convocatoria, a realizarse en la sede de la Comisión Mixta, sita en A. D. Barbieri Nº 2.001, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos propietarios para la firma del Acta de la Asamblea

2.- Consideración y aprobación de la reforma del Reglamento de Administración y Funcionamiento del SIPAB.

Burzaco, 01 de septiembre de 2025.-

Silvio Nobarvos Hernán Pereyra

Secretario Presidente