Lun, 01/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2436
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
lunes 1 de septiembre de 2025

EDICTO


COMISION MIXTA DEL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE ALMIRANTE BROWN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

CONVOCATORIA

 

POR DOS DIAS: Convócase a los Sres. Propietarios, o sus apoderados, de los predios que componen el Sector Industrial Planificado de Alte. Brown, a la Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de septiembre de 2025, a las 15,00 hs. en primera convocatoria, a realizarse en la sede de la Comisión Mixta, sita en A. D. Barbieri Nº 2.001, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

 

1.- Designación de dos propietarios para la firma del Acta de la Asamblea

2.- Consideración y aprobación de la reforma del Reglamento de Administración y Funcionamiento del SIPAB.

 

Burzaco, 01 de septiembre de 2025.-

 

Silvio Nobarvos                                        Hernán Pereyra 

Secretario                                                    Presidente

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram