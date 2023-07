El calvario de una browniana: su marido es esquizofrénico y amenaza con matarla

El hombre no está medicado y se escapó de la clínica donde era tratado. La víctima reclama que sea internado urgente en un centro especializado de PAMI. “Es realmente peligroso”, aseguró a De Brown.

Una vecina de Rafael Calzada vive un verdadero infierno. Denunció que su marido de 70 años sufre" esquizofrenia bipolar" y amenazó con matarla en reiteradas oportunidades. Además, al ser víctima de agresiones y amenazas, debió abandonar la casa que compartían para resguardar su integridad.

¿Qué pasó?

Norma tiene 71 años y convive hace casi cuatro décadas con Ricardo Rossi. La enfermedad comenzó poco antes de la pandemia. Allí fue diagnosticado y tratado por profesionales. Sin embargo, la mujer señaló que actualmente se rehúsa a tomar la medicación y esto hizo que se torne violento. Ella hoy reclama celeridad en el caso y su internación urgente en un centro asistencial especializado de PAMI.

“Hace quince días me quiso matar con una cuchilla en mi casa. Había llamado a mi vecina para que me traiga pan. Yo no quería salir para no provocarlo. Me decía cosas raras como 'aprovecha ', 'ojo cuídate '. Cuando ella llegó, nos amenazó y nos tuvimos que esconder en el baño. De ahí pedimos ayuda y vino la patrulla. Solo pude agarra una muda de ropa e irme”, relató la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar

En este marco, Norma asegura que su marido no solo la agrede a ella sino a otras mujeres del barrio, inclusive acosa a una adolescente de 16 años. “Es una chica de la iglesia donde él asistía. La busca en la casa, dice que es el amor de su vida. El día que se escapó del sanatorio fue a buscarla, ayer estuvo otra vez allá”, aseguró.

Y agregó: “Es realmente peligroso. Ya viviendo en la casa de mi amiga, salí al patio y lo veo que viene corriendo con una cuchilla chiquita. Al intentar escapar, me caigo y me luxo el tobillo. Encima que estoy aterrada, me lastimo la pierna. No llego hacerme nada porque la puerta tenía candado”.

Sin respuestas

Días atrás, Ricardo estuvo internado en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Al ser un paciente judicializado, permaneció con custodia. Luego, fue derivado a la clínica Colón de Rafael Calzada debido a que era el lugar que le correspondía por PAMI. “Yo les dije que de ahí se escapa y que en minutos ya iba a estar en la casa”, admitió.

“Al día siguiente voy a ver si necesitaba algo. Me acompaña mi amiga. Cuando estamos volviendo, él estaba atrás mío. Corrí y me metí en la cafetería de la esquina. Me escondieron atrás del mostrador y después me pidieron un auto”, contó a este medio.

Ante esto, Norma aseguró que desde el sanatorio “desconocían que se había escapado”. “Cuando fue su familia a pedir explicaciones, les dijeron que no podían poner en riesgo a las enfermeras y que se puso agresivo al intentar ponerle una vía con medicación”, sostuvo.

Pese a todo, seguir

Norma ya radicó todas las denuncias correspondientes. Sin embargo, continúa aguardando que la justicia avance y que PAMI gestione una internación urgente. “En mi casa dejé todo. Soy diabética, paciente oncológica y ahí están mis remedios”, manifestó angustiada.

En este marco, desde la ONG Compromiso Ciudadano, encabezada por Mario Fuentes, asistieron a la víctima y la pusieron a resguardo para cuidar su integridad ante la inacción de las autoridades. Asimismo, actualmente la acompañan en todo el proceso.

“No quiero que se muera en un manicomio, pero necesita estar tratado y controlado. Solo no puede estar porque no toma la medicación. Me moví por todos lados, hice mucho, no me crucé de brazos”, concluyó.