Elecciones: ¿Cómo es el protocolo en caso de que falten boletas en el cuarto oscuro?

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires aprobó una normativa con los pasos a seguir. Los detalles.

Para renovar parte de su Legislatura y elegir concejales, los bonaerenses volverán a vivir una jornada electoral este domingo, 7 de septiembre. En ese contexto, puede ocurrir una situación que suele generar tensión en los comicios: la falta de boletas en el cuarto oscuro.

¿Qué hacer?

Según indicó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP), ante esta situación, la mesa no debe detener su funcionamiento. El elector deberá avisar al presidente sin mencionar de qué partido político no hay ya que, si lo hace, el voto puede quedar impugnado.

En este marco, el presidente de mesa deberá ingresar al cuarto oscuro para verificar los faltantes y requeri al fiscal de la agrupación que reponga las boletas. Si no hay, se gestionará la provisión con el delegado electoral.

En tanto, mientras ocurre este proceso, se le devolverá el documento al ciudadano para que espere la reposición o procure la misma fuera del establecimiento. Un dato importante es que el troquel del padrón no se cortará hasta que el elector deposite el voto en la urna.

Asimismo, la JEP distribuyó una "bolsa de contingencia" con boletas de todas las agrupaciones. Así, si un presidente de mesa o un fiscal general no logra reponer los papeles faltantes, se podrá recurrir a esta reserva.