En busca de talentos: San Martín de Burzaco realizará una prueba de jugadores de futsal

Será de la categoría 2006 en adelante. ¿Cuándo y dónde?
San Martín de Burzaco quiere ser protagonista en todas las divisiones de futsal y, por ello, busca nutrirse con nuevos talentos brownianos. En esa línea, realizará una prueba de jugadores para los planteles de cara al 2026.
Tendrán la chance de mostrarse los jóvenes desde la categoría 2006 en adelante. El examen será este lunes, 1 de diciembre, a partir de las 20:30 hs. Se realizará en el microestadio Ramón Amate, ubicado en Arenales 520.
Según indicaron desde la institución de Burzaco, quienes deseen formar parte de la prueba deberán cumplir ciertos requisitos:
