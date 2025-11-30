Sáb, 29/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2525
DEPORTES
sábado 29 de noviembre de 2025

En busca de talentos: San Martín de Burzaco realizará una prueba de jugadores de futsal


Será de la categoría 2006 en adelante. ¿Cuándo y dónde?

San Martín de Burzaco quiere ser protagonista en todas las divisiones de futsal y, por ello, busca nutrirse con nuevos talentos brownianos. En esa línea, realizará una prueba de jugadores para los planteles de cara al 2026.

¿Cómo será?

Tendrán la chance de mostrarse los jóvenes desde la categoría 2006 en adelante. El examen será este lunes, 1 de diciembre, a partir de las 20:30 hs. Se realizará en el microestadio Ramón Amate, ubicado en Arenales 520.

Según indicaron desde la institución de Burzaco, quienes deseen formar parte de la prueba deberán cumplir ciertos requisitos:

  • Completar un formulario virtual con datos personales (accedé haciendo clic aquí). Solicitaron chequear que esté bien la información ingresada para facilitar el contacto en caso de ser seleccionado.
  • Presentarse a la hora estipulada, ya que una vez iniciada la prueba no se permitirá sumarse
  • No asistir con ropa de clubes afiliados a AFA (sí está permitido de la Selección Argentina)
  • Traer hidratación propia

