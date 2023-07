Espert en Brown: "Hay que votar a Mario Fuentes para que cambien las cosas en serio”

Así lo afirmó el diputado tras participar de un encuentro en Burzaco con el precandidato a intendente de Almirante Brown por Juntos por el Cambio. Allí, junto a comerciantes, debatieron sobre la realidad actual y escucharon las problemáticas de los diferentes sectores. Además, ratificaron la importancia de plasmar en las urnas el descontento social y la preocupación por el futuro. Los detalles.

Los precandidatos a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y a intendente de Almirante Brown por Juntos por el Cambio, José Luis Espert y Mario Fuentes, respectivamente, encabezaron este viernes una importante reunión en Burzaco. Participaron comerciantes, pymes, emprendedores y feriantes de distintas localidades del distrito.

¿Cómo fue?

El encuentro comenzó pasadas las 14.30 hs y tuvo como escenario la sede de la ONG Compromiso Ciudadano. Allí, en un marco distendido, los funcionarios dialogaron con los representantes de los diferentes sectores sobre las problemáticas que aquejan al territorio. Además, intercambiaron ideas, escucharon propuestas y plantearon la importancia de “trabajar comprometidos para lograr un cambio”.

En este marco, Fuentes agradeció la visita del legislador a la entidad que lidera hace ya una década y planteó la realidad actual que atraviesa el distrito. “El Estado acá tiene mala utilización, hay un asistencialismo puro y no se abordan los temas relevantes que hacen estragos en la sociedad”, aseguró.

Al tiempo que agregó: “Las problemáticas vinculadas a la seguridad, la salud y la educación tienen un abandono de décadas. El desafío es enorme y en ese sentido estamos trabajando”.

En sintonía, Espert aseguró que “la única manera de cambiar la situación es pedirle a la gente que vaya a votar”. “Si no nos gusta la política que hay, nosotros mismos podemos modificarla en las urnas. Sepan que es posible lograr un cambio en serio”, ratificó.

Asimismo, admitió que “la seguridad, la educación y el trabajo son las tres grandes preocupaciones de los ciudadanos hoy”. “Kicillof nos ha dejado abandonados en manos de los delincuentes usando esa historia maldita de que hay que contenerlos porque son personas que perdieron la expectativa de vida. Esto es falso. No toda la gente con problemas, pobre o con dificultades para llegar a fin de mes es ladrona”, advirtió en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En este sentido, poniendo como eje la educación, continuó: “Baradel pasó a definir no solo los días de clases sino los contenidos. Eso no va a seguir siendo así de la mano de la lista que lidera Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Mario Fuentes a nivel local”.

Espert, además, manifestó que “la falta de trabajo no es solo una problemática que angustia al vecino, sino también a las propias empresas”. “Increíblemente las pocas firmas que tienen demanda para laburar no tienen insumos para producir o quienes sí los tienen no lo hacen por temor a contratar gente a raíz de las leyes laborales que tenemos”, sostuvo.

Por otra parte, con respecto a la precandidatura de Fuentes a nivel local, el economista demostró su total respaldo. “Mario es de lo mejor que puede ofrecer Almirante Brown para sus vecinos. Yo no dudo que él, su equipo y Diego Santilli en la Provincia van a hacer un gran trabajo. Los habitantes de este distrito tienen que votarlo para que cambien las cosas en serio”, concluyó.

Participaron del encuentro los precandidatos a concejales Gisela Hullk, Verónica Boffa, Yanet Gómez, Eduardo Correa, Santos Aguirre y Facundo Lopardo y los postulantes al consejo escolar, Renzo Valente, Valeria Rovelli y Sebastián Álvarez, entre otros integrantes de la lista “Dale Paso al Cambio”.