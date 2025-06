Falleció esperando que la operaran: denuncian negligencia médica y de su obra social

Se trata de Alicia Scollo, vecina de Burzaco. Tenía 54 años y había sufrido un infarto y el desgarro de la aorta. Había sido ingresada en una clínica de Adrogué. El final que se pudo evitar.

Alicia Viviana Scollo, vecina de Burzaco, necesitaba operarse de urgencia para sobrevivir, pero eso nunca ocurrió. Falleció el pasado jueves. Su familia denuncia que fue debido a la "negligencia" de su obra social OSMEDICA y los centros de salud donde estuvo ya que "no recibió la atención que requería". Buscan que se haga justicia.

¿Qué pasó?

Todo comenzó el pasado lunes 2 de junio cuando la browniana, de 54 años, se desmayó y perdió la conciencia. En esta línea, manifestó tener un fuerte dolor de pecho por lo que sus seres queridos detallaron que la “ingresaron por guardia al Sanatorio Modelo Adrogué, donde le realizaron estudios y le diagnosticaron estrés”.

Ya en su casa, volvió a sentirse mal. La trasladaron otra vez al mismo nosocomio, donde quedó internada. “Los médicos nos informaron que sufrió un síncope o colapso. Al día siguiente, le dieron el alta y nos aconsejaron sacar turno con un cardiólogo. Pido ahí mismo la interconsulta, pero me dicen que no, que lo haga por otro lado. La hicimos particular. En un eco doppler salió que tenía un infarto y la aorta desgarrada, la tenían que intervenir”, recordó su hija, Luciana Izzo, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Ante este panorama, volvió a ingresar al Sanatorio Modelo Adrogué y quedó internada en Terapia Intensiva. “Pedimos un traslado porque ese no es un centro de alta complejidad y no nos dieron bola. La obra social nos llamó y nos dijo que iban a venirla a buscar para llevarla al Sanatorio San José que tiene Unidad Coronaria. Finalmente, la llevaron, le hicieron estudios, pero ahí no había quien la atienda. No contaban con una especialista que la pueda operar”, explicó.

Debido a ello, la familia de Alicia se puso en la búsqueda de otro centro que pueda intervenirla. Se comunicaron nuevamente con la obra social, al tiempo que el centro de salud también elevó el pedido, pero durante ese lapso no obtuvieron respuesta.

“Mucho después nos llaman para avisarnos que consiguieron (el traslado) para el Centro Gallegos y que la estaba esperando la doctora Barrios para operarla, que en menos de una hora venía la ambulancia. Pasó el tiempo y nunca llegó. A las cuatro horas, la pasaron a Unidad Coronaria”, advirtió la joven a este medio.

Y agregó: “El traslado había sido cancelado porque supuestamente ese lugar tampoco contaba con la complejidad suficiente. Más tarde, nos dicen que iba a ser traslada a la Clínica Alcorta en Moreno y que enseguida venía la ambulancia de alta complejidad. A la hora vino, pero era una normal. Ahí mi mamá se descompensó y la entubaron”.

El final que se pudo evitar

El tiempo corría y el cuadro de la vecina era cada vez más grave. “Se comunica con mi papá le jefe de médicos de Osmedica tranquilizándolo y diciéndole que estaban preparando la ambulancia que requería”, recordó. Sin embargo, denunciaron que “está tardó más de tres horas en llegar”.

“Cuando finalmente la trasladan, nos avisan que no le querían dar una cama en la clínica porque tenían registrado que ella ingresaba el viernes, 6 de junio, y era jueves. Cuando logramos que la internen, fallece”, contó conmocionada.

En medio de este final tan triste, Luciana aseguró: “No nos quisieron firmar el certificado de defunción porque decían que murió en la otra clínica, pero en el Sanatorio San José tampoco lo quisieron hacer porque supuestamente salió con vida de ahí. Entonces llamaron al 911 para que se la lleve la morgue”.

Hoy, la familia de Alicia busca visibilizar su caso y que los responsables de su muerte paguen por la negligencia en su atención. El foco, en este sentido, está puesto en OSMEDICA, su obra social, y en los tres centros de salud involucrados.