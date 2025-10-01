Mié, 01/10/2025 |
miércoles 1 de octubre de 2025

Llega “La Noche de las pizzerías” a Brown: ¿Cuáles son los comercios adheridos?


La promoción incluirá pizza libre y un porrón de cerveza o agua. El valor será de $15.000 por persona. Conocé cuándo será.

Llega a Almirante BrownLa Noche de las Pizzerías”, una verdadera fiesta gastronómica que reunirá a locales emblemáticos del distrito. Será el próximo jueves, 9 de octubre.

 

¿Cómo y dónde?

La promoción tiene un valor de $15.000 por persona. Incluirá pizza libre por porción y un porrón de cerveza o agua. Según informaron, el pago únicamente podrá efectuarse en efectivo.

Los comercios adheridos son: 

Adrogué

  • Tempo (Bartolomé Mitre 997)
  • Beritzza (Av. Tomás Espora 1366)
  • Polaris (Adolfo Alsina 1050)
  • Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31)
  • Filomena (Esteban Adrogué 1102)
  • María Bonita (Bartolomé Mitre 1195)
  • Pepperino (Av.San Martín 1300)
  • Mardiros (Pellerano 726)

 

Longchamps

  • Dalmasetto (Chiesa 708, esquina Belgrano)

 

Rafael Calzada

  • Aldorado (Av. San Martín 3541)

 

Burzaco

  • Pepperino (Presidente Perón 812)

En caso de necesitar conocer más detalles sobre la promoción, aconsejamos contactarse con la pizzería elegida.

 

La propuesta

Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

