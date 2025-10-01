Llega “La Noche de las pizzerías” a Brown: ¿Cuáles son los comercios adheridos?

La promoción incluirá pizza libre y un porrón de cerveza o agua. El valor será de $15.000 por persona. Conocé cuándo será.
Llega a Almirante Brown “La Noche de las Pizzerías”, una verdadera fiesta gastronómica que reunirá a locales emblemáticos del distrito. Será el próximo jueves, 9 de octubre.
La promoción tiene un valor de $15.000 por persona. Incluirá pizza libre por porción y un porrón de cerveza o agua. Según informaron, el pago únicamente podrá efectuarse en efectivo.
Los comercios adheridos son:
Adrogué
Longchamps
Rafael Calzada
Burzaco
En caso de necesitar conocer más detalles sobre la promoción, aconsejamos contactarse con la pizzería elegida.
Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.
