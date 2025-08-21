Por primera vez, se presentó una lista protagonizada por jóvenes en Brown

“Nuevos Aires” es la única en toda la Provincia que tiene a sus principales postulantes con menos de 35 años. Son profesionales, comerciantes y emprendedores de las 12 localidades. Cuentan con mas de 70 proyectos publicados en seguridad, justicia, salud, obras, y educación. La información.

El 7 de septiembre hay elecciones para cargos municipales y provinciales. El frente “Nuevos Aires” compite en Almirante Brown con candidatos juveniles en los lugares más relevantes.

Los principales candidatos a concejales son:

Federico Fuentes (32), especialista en ingeniería ambiental, consejero escolar, periodista y además es rescatista de animales. Natalia Rojas (32) es odontóloga, ciudadana comprometida que realiza controles de salud bucal en los barrios vulnerables a niñas y niños con la ONG Compromiso Ciudadano. Ezequiel Borra (35) es abogado, especialista en seguridad y justicia. Coordina equipo de la Acción Ciudadana de Almirante Brown. Damaris Lugo (26) es estudiante y comerciante. Además coordina una asociación civil en Burzaco, donde concurren cientos de niños a almorzar y cenar. También se les brinda apoyo escolar. Carlos Yapura es Politólogo y comerciante. Coordina el equipo de políticas públicas de la ONG Compromiso Ciudadano. Andrea Báez es enfermera, cuidadora y referente vecinalista.

Consejeros Escolares

Gastón Goldenberg (31) es emprendedor y especialista en infraestructura escolar. Florencia Fradejas (26) es Coordinadora de Educación de la ONG Compromiso Ciudadano Martín Guarnelli es docente y referente de institución comunitaria en Glew. Marisol Vallejo (29) es referente educativa de Longchamps.

El primer candidato a diputado provincial de Nuevos Aires es el reconocido abogado Mauricio D'Alessandro, secundado por la joven abogada de 26 años, Micaela Kulling. Piden a la ciudadanía una oportunidad para la juventud.

“Es muy necesario que se deje de decidir entre lo menos malo ya que una verdadera renovación es lo único que puede iniciar una etapa de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad”, indicó Federico Fuentes, primer candidato a concejal.

“Hay una dirigencia que ya fracasó o defraudó por medio de la corrupción, la desidia y la incompetencia. Hay que dar paso a una nueva generación que tiene la voluntad de reparar los daños que ocasionaron", expresó Natalia Rojas, segunda candidata de Nuevos Aires.

Proyectos y más información

Los principales proyectos son:

La instalación de un nuevo Polo Judicial con fiscalías descentralizadas para acercar la Justicia a los vecinos, que hoy deben concurrir a los tribunales de Lomas de Zamora sitos en Camino Negro y Larroque para seguir la inmensa mayoría de las causas.

En materia de seguridad también se destaca la puesta en funcionamiento de más destacamentos en los barrios, cuadrículas barriales y foros de seguridad en cada localidad.

en cada localidad. Asimismo, coordinan con D’Alessandro la presentación de un proyecto para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar las armas no letales (taser) .

En salud, plantean la creación de Guardias Pediátricas que funcionen las 24 horas y de jardines maternales.

Plan de refacción y modernización de edificios escolares y hospitales públicos

Implementación de lengua de señas y capacitación docente

Incorporación de los oficios en escuelas secundarias

En materia de producción, exenciones, respaldo e incentivos a emprendedores y pymes y habilitación gratuita para nuevos comercios

y habilitación gratuita para nuevos comercios Nuevo plan de pavimentación

Cuidado animal: prohibición de la tracción a sangre y entrega de carros con moto, castraciones masivas con seguimiento, creación del centro de atención veterinario, y más.

Para conocer más de las amplias propuestas locales y sumar tus ideas podés ingresar a www.nuevosairesbrown.com