Romachuk asumió un nuevo cargo en la Confederación de Taekwondo

martes 12 de mayo del 2020

La deportista browniana fue nombrada al frente del departamento de Deporte y Mujeres en Buenos Aires. A principio de año, había decidido dejar de competir.

Dentro del dojan, fue una de las deportistas locales más representativas de los últimos tiempos. Hoy las artes marciales la colocan frente a otro desafío. Ya no estará en los torneos oficiales como competidora sino como dirigente de la Confederación Argentina de Taekwondo.

Aylen Romachuk fue designada coordinadora del área de Deporte y Mujer a nivel bonaerense. "Mi labor es administrar 39 distritos para que el mensaje de inclusión les llegue a todos", admitió en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Entre sus tareas deberá encargarse de capacitar y motivar a todas aquellas deportistas de Buenos Aires que les interese obtener un cargo en las diferentes instituciones. Trabajará junto al Comité Olímpico Internacional y estará acompañada por Débora Calvo y Candela Cazzapa.

"Muchas no toman puestos de conducción o de entrenadoras porque delegan eso para tener hijos o por las tareas del hogar. Buscaremos la forma de encontrar una organización en las tareas y salir de la estructura antigua donde la mujer se encarga de la casa", explicó la browniana.

Colgó el dobok

La designación le llegó tras su decisión de retirarse de la práctica oficial. "Me tomó por sorpresa porque no la esperaba. Me pone feliz estar a cargo del área", expresó a este medio.

La determinación de abandonar la actividad no fue fácil. Compitió durante muchos años a nivel nacional e internacional, pero los tiempos del deporte y la dirigencia no eran los mismos. "Había cosas que no podía hacer. Tuve charlas conmigo misma y la pase muy mal porque fue difícil dejarlo", concluyó Romachuk.