Salió de la cárcel, a los días cometió otro delito y la Policía lo abatió cuando intentaba escapar

Sucedió en Longchamps. ¿Qué pasó?

Un efectivo de la Policía Bonaerense asesinó de un disparo a un delincuente de 23 años, mientras este intentaba escapar de un operativo para detenerlo en Longchamps. El joven tenía antecedentes penales y había salido de la cárcel hace dos meses.

Sucedió el pasado miércoles, 19 de noviembre, en el barrio Campos Ramos. Allí, se ocultaba el expresidiario, identificado como Kevin Joel Rodríguez, quien había recuperado su libertad el 18 de septiembre tras caer por delito de robo agravado en 2021.

Los efectivos lo buscaban a raíz de que tenía una orden de detención de once días después de salir de la cárcel. La misma era por una causa por tentativa de homicidio que lleva la UFI N°2 de Cañuelas, con la intervención del Juzgado de Garantías N°8 de ese distrito.

En ese panorama, el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se hizo presente en dicho barrio de Longchamps para realizar allanamientos y detenerlo. Alertado de la presencia de los uniformados, Rodríguez comenzó a correr en dirección a Boero y Malvinas para darse a la fuga.

Durante su intento de huida, el joven extrajo un revólver calibre 23 y le apuntó a la Policía. Según trascendió, uno de los efectivos sacó su arma reglamentaria y le dio un balazo cerca del cuello, el cual provocó su muerte.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge Grieco. Por el momento, no tomó medidas contra los policías al considerar que se defendieron.