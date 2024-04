Se incendió una casa en Solano y una nena de dos años resultó con quemaduras

La pequeña necesita un trasplante. “No imagino el dolor que debe estar pasando”, expresó su mamá a De Brown. Conocé cómo ayudar.

A causa de un accidente doméstico en una vivienda de San Francisco Solano, una niña de solo 2 años sufrió quemaduras en parte de su cuerpo. Fue mientras su niñera estaba intentando cocinar, lo que provocó que se incendiara la casa. Ahora, la familia necesita de la ayuda de la comunidad para salir adelante.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió el pasado martes, 9 de abril, alrededor de las 19 hs, sobre la calle 849. En el momento que se desató el hecho, ambos padres estaban trabajando y la nena se encontraba bajo el cuidado de la joven.

“Ella estaba por hacerle una milanesa porque mi hija no había querido merendar y estaba con hambre. Dice que, cuando encendió la cocina, se prendió fuego el sartén y tomó la cortina. Cuando intentó sacar la sartén afuera, se chocó con la nena y se le cayó el aceite sobre su cuerpito”, contó Noelia Coronel, su madre, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En forma paralela, el fuego comenzó a avanzar con velocidad y se propagó por toda la casa. Pese a los intentos de personal de Bomberos, las pérdidas fueron totales. “Las llamas se expandieron al machimbre y de ahí tomó todo”, explicó.

En este escenario, la niña fue trasladada a un centro asistencial para una primera atención y luego fue derivada al Hospital de Quemados porteño. Tiene heridas de segundo grado y debe someterse a un trasplante de piel.

Además, su cuadro se agudizó al ser asmática. “Al aspirar el humo le agarró un ataque y eso complicó todo un poco más”, detalló su madre. Los médicos sostienen que, debido a su cuadro, requerirá dos o tres meses de tratamiento.

¿Cómo ayudarlos?

Según indicó Noelia, la niña necesita con urgencia un guante para quemados a medida. Hoy este asciende a $134.000. También la crema Flammazine 10 mg/g. “Como mamá no encuentro fuerzas, no puedo verla así. No imagino el dolor que debe estar pasando”, expresó a este medio.

Asimismo, la familia se quedó en la calle producto del incendio que azotó su casa. En este sentido, necesitan ropa en talles 5 de niños, 3 y 4 de adultos; calzados 23/24, 37 y 42. Además, solicitaron materiales de construcción y/o muebles. “Sólo tenemos lo puesto, perdimos todo”, aseguró.

Quienes deseen colaborar podrán comunicarse con Noelia al 11 2285 6118. Otra opción es enviar cualquier suma de dinero por más pequeña que sea. La cuenta es:

Alias: MARCHUCORONEL2.UALA

CBU: 0000007900234747800740

De Ivon Noelia Coronel