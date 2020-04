Son de Adrogué, están varados en India y piden regresar al país

Compartir en:

lunes 27 de abril del 2020

Se trata de Oscar Fragas y Carina Evans. Hace más de un mes, se encuentran cumpliendo el aislamiento social en Nueva Delhi. “Lo peor es la incertidumbre”, aseguró la pareja a De Brown. Los detalles.

Oscar Alberto Fragas y Carina Elizabeth Evans, una pareja de vecinos de Adrogué, están varados a más de 15 mil kilómetros de su hogar. Se encuentran alojados en un hostel indio de Nueva Delhi y sin fecha certera de regreso.

“Lamentablemente no tenemos novedades. Hace unos días leímos la programación de viajes hasta el 16 de mayo e India no figura. El canciller había dicho que para mediados de ese mes íbamos a estar todos de regreso, pero me parece que a este ritmo 15 mil argentinos vamos a seguir en el exterior”, aseguró el browniano en diálogo con www.deBrown.com.ar

Un viaje de placer que se transformó en una odisea

El matrimonio partió de la localidad cabecera del distrito el jueves 5 de marzo. Pero, los días de vacaciones se acabaron cuando a la mitad de su estadía los sorprendió la implementación del aislamiento social para evitar la propagación del Coronavirus. En el país asiático comenzó el 22 de ese mismo mes y dejó a 280 argentinos sin posibilidad de retornar.

A partir de esa fecha, comenzaron todas las complicaciones: hoteles reservados cerraron sus puertas y vuelos y transportes terrestres fueron cancelados. Los brownianos se encontraban recién llegados a Varanasi, una ciudad al norte. Dos días después tuvieron la posibilidad de volar hacia Delhi, la capital.

“Creamos un grupo de casi 200 argentinos varados. La gente de la Embajada también participa. Ellos nos dijeron que vengamos a acá”, admitió Oscar. Y agregó: “el Consulado hace lo que puede, o sea bastante poco. Nos consiguen cambiar dólares a un buen precio. A mi esposa le trajeron unos remedios que toma para la presión y el colesterol. Pero no saben cuándo vamos a regresar. Lo peor es la incertidumbre, no tenemos certeza de nada”.

A este escenario se suma el crecimiento alarmante de los pacientes confirmados de Covid-19 en aquel país. “Se han duplicado, pasaron de mil casos diarios a dos mil”, explicó preocupado.

¿Cómo es la cuarentena en India?

Hoy Nueva Delhi se encuentra dividida por zonas. Aquellas que se registran casos positivos están prácticamente cerradas. Los locales abiertos son los almacenes de cercanía, verdulerías y farmacias. La mayoría atienden desde la calle. Sólo algunos permiten ingresar a número reducido de personas.

“Salimos a hacer las compras cada 3 o 4 días con todas las medidas de seguridad. Luego en el hostel hacemos la comida, ejercicios por la mañana, aprovechamos a leer y nos contactamos con nuestros parientes y amigos de Argentina”, detalló respecto a sus rutinas estando aislados.

La pareja se encuentra solventando íntegramente sus gastos. Ésta es una de las mayores preocupaciones. Es que los recursos se van acabando con el correr de los días y se dificulta seguir afrontando esta situación.

“Nos manejamos con dinero extra que había traído, pero ya nos estamos quedando con poco resto y de los cajeros no se puede sacar mucho por mes. Los gastos son, en su mayoría, en efectivo porque los únicos negocios abiertos son los de barrio y no se puede pagar con tarjeta”, afirmó.

Familia e incertidumbre

La madre de Oscar tiene 87 años y vive en la misma localidad, a sólo 15 cuadras del hogar que comparte el matrimonio. Además, dos de sus tres hijos también están solos en Buenos Aires. “Cada tanto hablo con mi mamá, como ella no tiene WhatsApp dependo de que alguien la llame desde otro teléfono”, contó a este medio.

La mujer se encuentra dentro del grupo de riesgo y cumple con todas las recomendaciones y consejos en tiempo de emergencia sanitaria. “No sale de su casa, ni deja que nadie vaya. Le van dejando las cosas que necesita en la puerta”, agregó.