Tagliagico y Calvagni pidieron de regalo de boda donaciones para refugios de animales

“Preferimos ayudar”, confesaron. Mirá el video.

Tras un año de haberse casado por civil, Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni festejaron el pasado 27 de diciembre su casamiento a lo grande. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer un detalle que enterneció a los seguidores de la pareja.

En medio de un stream y ante la pregunta de su público, el matrimonio reveló que no solicitaron regalos a sus invitados. Sin embargo, pidieron que aquellos que quisieran donaran dinero para que ellos lo destinen a refugios de animales.

“Nos pareció copada esa idea. Preferimos ayudar”, confesó Carolina. Y agregó: “Tampoco queríamos nada, no necesitamos nada y nos pareció súper lindo”. Es que los oriundos de zona sur tienen dos perros y un gran amor por estos seres de cuatro patas.

En este marco, contaron que se encuentran en la búsqueda de instituciones que se dediquen a ayudar a cualquier tipo de animal y estén necesitando la contribución monetaria.

Sobre la boda

Se llevó adelante en El Dok- Haras, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Entre los invitados, estuvo también presente Lautaro Martínez, otro de los jugadores de la Selección, junto a su esposa.

Asimismo, en el marco del triunfo del Mundial, la pareja entró al salón con la Copa del Mundo en la mano. Mientras sonaba "We Are The Champions", ambos alzaron y besaron el trofeo más anhelado.