Un colectivo de Brown sumó el pago con QR, tarjetas y billeteras virtuales: ¿De cuál se trata?

Se incorporaron además 53 líneas que circulan por el AMBA. La alternativa de abonar con estos medios electrónicos ya estaba disponible en otras unidades que transitan por el distrito. El listado aquí.

Una línea de colectivo de Almirante Brown y otras de la Región se sumaron al sistema de pagos abiertos. Ahora los pasajeros tienen la posibilidad de elegir cómo abonar el boleto. Podrán utilizar tarjetas bancarias sin contacto, billeteras electrónicas o código QR. Además, sigue en vigencia la SUBE.

¿De cuál se trata?

En el distrito, la línea municipal que se incorporó estas modalidades es la 501A. Este mecanismo ya se encontraba activo en otras unidades que también circulan por distintas localidades brownianas como la 51, 74, 79 y 160.

Asimismo, en la Región adhirieron recientemente estas formas de pago unidades de Lomas de Zamora como la 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553; de Lanús la 524 y de San Vicente la 503C.

También micros municipales de José C. Paz (741), varios de La Matanza (620, 622, 624, 628) y Mercedes (1, 2B), Morón (634, 635), Pilar (501B, 503), San Fernando (710) y San Miguel (740)

Respecto a las unidades nacionales, figuran la 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y 197. El listado se extiende además a las líneas provinciales como la 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445.

Para todos estos servicios, la Secretaría de Transporte habilitó diversas modalidades de pago. Estos pueden ser:

Tarjetas de débito, crédito o prepagas Visa y Mastercard habilitadas para contactless

Celulares o relojes inteligentes dotados de tecnología NFC que estén vinculados a esas tarjetas

SUBE física o digital

Código QR, usando billeteras electrónicas asociadas.

En este escenario, el pasajero tendrá la flexibilidad de elegir el medio de pago más acorde sin que eso afecte el costo del boleto.

¿Cuáles son los colectivos que ya aceptan tarjeta o QR?

El sistema se encuentra activo en líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Estas son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78 y 79. Se agregan la 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129 y 130. Por último, la 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.