24M: la historia detrás de las inhumaciones clandestinas en Calzada

Compartir en:

miércoles 24 de marzo del 2021

Con la democracia, 13 de los cuerpos hallados fueron identificados. “Algunos creían que esto era una fantasía popular o un mito”, recordó el investigador Juan Ranieri a De Brown.

Durante la última dictadura militar, las inhumaciones clandestinas predominaron en todo el país, principalmente en los cementerios de Rafael Calzada y Moreno. Con la vuelta de la democracia se inició una extensa búsqueda para lograr echar luz e identificar los cuerpos enterrados de forma ilegal.

En Almirante Brown, este tipo de procedimientos se realizaron mayormente entre 1976 y 1977. La mecánica consistía en arrojar los cadáveres en fosas muy antiguas, ubicadas en sitios poco transitables e inhóspitos del predio.

“Como se trata del sector más viejo del cementerio, las tumbas eran muy poco visitadas. El que entraba ahí era específicamente porque tenía algún ser querido. Por eso se eligió ese lugar, era el más oculto”, aseguró el investigador Juan Ranieri, en diálogo con www.deBrown.com.ar

El modus operandi

Este procedimiento del terror consistió en levantar una fosa antigua, dejar en el fondo el ataúd, retirar la tierra y depositar allí varios cuerpos amontonados. Usualmente, siempre actuaban del mismo modo.

“Sobre los cajones que estaban legalmente enterrados tiraban dos o tres personas. Luego tapaban todo y nadie se daba cuenta de lo que había ocurrido”, explicó a este medio.

Y agregó: “Nunca dejo de pensar en el sepulturero que hacía horas extras como sereno presenció esas cosas y se tuvo que guardar la información por años. No sé cómo habrá hecho ese hombre para vivir con eso, es una cosa terrible”.

¿Cómo fue avanzar hacia la verdad?

En Calzada, las exhumaciones se realizaron el 21 de diciembre de 1983. Fue a partir de la denuncia del intendente local de aquella época Félix Flores. Este accionar posibilitó que se dictará una orden judicial a las pocas horas.

“En ese tiempo todavía no estaba constituido el equipo de antropología forense. Se formó en 1984. Entonces el procedimiento no fue científico. Se realizó una excavación a pico y pala, como se manejan los sepultureros. Eso hizo que se pierda mucha información”, admitió Juan.

*Imagen ilustrativa

Además precisó: “Los pocos testigos presentes describen una situación horrible en ese momento. No fue una dirigencia judicial cualquiera, fue algo con una enorme carga emocional”.

La verdad

En la actualidad, en el cementerio browniano, trece cuerpos fueron identificados en democracia. Sin embargo, aún hay restos exhumados que no han podido ser indagados. “Esto es porque los familiares no han dado la muestra de sangre, entonces no se puede avanzar. En el país hay más de 600 casos en esta situación”, explicó el docente.

¿Quiénes fueron hallados?

José Luis Albarenga de Cuadra

Wenceslao Araujo Samudio Villamayor

Orlando Raúl Bastarrica Franco

Juan Antonio Gines Puig

Diego Julio Guagnini Raymundo

Mario Miguel Mercader Meyer

Reinaldo Miguel Pinto Rubio

Walter Hugo Manuel Prieto Caivano

María Ester Scotto Miguel

Luis Ramón Ledesma

María Florencia Ruibal Álvarez

Sergio Natalio Yovovich Yovanovich

Marta Edith Veiga Domínguez.

Los estudios constataron, más adelante, que Orlando Bastarrica era diácono de una parroquia y algunos de los cuerpos de esta nómina eran oriundos de la ciudad de La Plata.

Las inhumaciones clandestinas fueron parte de uno de los procesos más sangrientos de nuestra historia reciente: la Dictadura Militar. Hasta 1983, más de 30 mil personas fueron desaparecidas, se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos y apropiación de bebés.

Entierros ilegales

Principalmente tenían como escenario los cementerios. Sin embargo, se llevaron adelante en lugares como el Pozo de Vargas en Tucumán. “Lo que más valoro fue la reacción espontánea del intendente Flores una vez que volvió la democracia. Radicó la denuncia a los diez días de asumir”, recordó.

Y agregó: “cuando recorríamos los diarios nacionales de la época solo aparecían que estos hechos sucedieron en los cementerios de Calzada y Moreno. Por eso siempre se dice que Almirante Brown fue el primer espacio en ser exhumado por orden judicial tras el fin de la dictadura”.

Un documental reflejo de la historia

“Zona Quinta V - Inhumaciones clandestinas en Rafael Calzada”, fue lanzado en 2016 y declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local durante el mismo año. Juan Ranieri fue su investigador y también el guionista.

La trama recrea las aberraciones de aquella época. Recopila datos, informes y testimonios que buscan avanzar en la búsqueda de la verdad. “Me motivó el deseo de saber qué había ocurrido. Vimos que esto era posible al encontrar documentación que avalaba los pasos que se fueron dando”, contó.

Durante su trabajo como docente en las aulas, recuerda haberle contado a ex alumnos sobre el informe que se encontraba realizando sobre el tema. “Ellos se engancharon enseguida y propusieron que teníamos que hacer un documental. Fue así como comenzamos todo en 2014”, explicó.

Y admitió: “durante muchos años había diversos rumores y versiones sobre lo que pasó. Algunos decían que hubo inhumaciones clandestinas, otros que era una fantasía popular o un mito”.

Sobre Juan

Es vecino de Almirante Brown y un querido profesor. Ejerció durante 26 años. “Me jubilé con el documental, justo fue el mismo año. Fue una linda forma de cerrar una etapa de trabajo y coincidir en ese proyecto con ex alumnos”, concluyó.