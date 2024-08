A 20 años de la muerte de Nahuel Iraizoz, el vecino asesinado por un ex policía federal

El homicida, junto a dos cómplices más, buscaban atacar al padre de la víctima. “Nahuel era un chico solidario y muy sano. Si no fuera por él, yo estaría muerto", afirmó su papá a De Brown. El caso.

Se cumplen 20 años del fallecimiento de Nahuel Iraizoz. Se trata del vecino de Longchamps asesinado por Alejandro Etchechury, un exmiembro de la Policía Federal. Como sucede cada aniversario de su partida, sus seres queridos realizarán este domingo, 25 de agosto, una acción de gracia en su memoria.

El caso

Todo empezó el 14 de agosto del 2004, cuando tres hombres fueron a la fábrica familiar para intentar matar al padre del adolescente. El primero de los agresores en entrar al edificio fue Irineo Rojas, quien se acercó al “objetivo”, mientras que con una pistola apuntaba a la cabeza del joven de 19 años.

“Cuando estuvo cerca mío, me intentó tirar. Pero en el momento que sacó el arma, mi hijo se la desvió y la bala sólo me rozó. Entramos en lucha con el delincuente y lo contuvimos”, explicó Hugo Iraizoz, papá de la víctima, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Acto seguido, contó que Nahuel salió a “pedir ayuda” a la vía pública y observó “cruzar a una persona armada”. Se trataba del exoficial de la fuerza provincial Víctor Hugo Sierra, quien le intentó disparar al joven cuando este le solicitó que no se acerque a la fábrica. No obstante, el proyectil “no le salió”.

“En el momento que mi hijo retrocedió para entrar, desde la esquina y en posición de tiro, Alejandro Etchechury le disparó. Le dio en la sien. Estuvo once días en agonía en la clínica Espora”, relató.

Y continuó: “Después, se fue donde estaba caído Sierra y le tiró el arma. Unos remiseros lo vieron y se le abalanzaron, pero el tipo sacó otra arma que tenía y escapó. Fue a un taller de conocidos suyos, se lavó las manos con toda frialdad y pidió un remis. La Policía lo detuvo a las dos cuadras”.

Las penas

En el juicio oral, se los condenó por intento de robo y asesinato a Nahuel. Sin embargo, años más tarde, la caratula cambió a “Homicidio de Nahuel en complicidad e intento de asesinato hacia Hugo Iraizoz”. De el último hecho, Rojas quedó además señalado como autor material; mientras que Etchechury como partícipe primario.

“El único que cumplió su condena completa fue Sierra, quien murió en 2010. A Etchechury le dieron libertad condicional por cumplir dos tercios, pero al salir hice la investigación para comprobar que no cumplía el arresto domiciliario y volvió a prisión”, señaló.

Tras la sentencia, Hugo señaló que solicitó que se le expliquen los motivos por los cuales intentaron asesinarlo, pero nunca obtuvo una respuesta clara. “Anteriormente, ya había tenido muchas amenazas, pero nunca hice nada sucio”, agregó.

El homenaje

El 19 de agosto del 2006 se creó el Mural de la Justicia en una de las paredes de la Escuela de Educación Técnica N°1. En la obra hay 71 víctimas más de las cuales se pusieron el nombre junto al de Nahuel para recordarlos.

“La pintura entró en deterioro y también se abrió una calle que la dejó encerrada Después de luchar, logramos que corran la reja y el Municipio recientemente trabajó para restaurarlo”, aseguró. Allí, se reunirán sus seres queridos este domingo 25, desde las 16 hs, para recordar al browniano a 20 años de su partida.

“Nahuel era un chico solidario y muy sano. Si no fuera por él, yo estaría muerto. Siempre me escuchó decir de la participación del ciudadano, que se pasó de rosca de participativo. Él tendría que estar vivo”, sentenció Hugo a este medio.