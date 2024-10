A rockear: "Experiencia Stone" aterrizará en Burzaco

La entrada será gratuita, aunque solicitaron una colaboración de un alimento no perecedero. Habrá referentes del género. ¿Cuándo será?

Se cumplen 50 años del lanzamiento de "It's Only Rock 'n' Roll", el disco que consolidó a los Rolling Stones como una de las bandas más icónicas del rock. Por ese motivo, Almirante Brown realizará una “Experiencia Stone” para celebrar este legado musical.

¿Cuándo será?

Se llevará adelante este domingo, 3 de noviembre, a partir de las 18 hs. Tendrá como escenario el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco 740. Si bien la entrada será libre y gratuita, solicitan una colaboración de un alimento no perecedero.

Según indicaron desde la organización, la iniciativa es una experiencia artística que contará con la participación de referentes del género.

Sobre el disco

"It's Only Rock 'n' Roll" es crucial en la historia de Rolling Stone. Se trata del primero producido por Mick Jagger y Keith Ricahrds, firmado como The Glimmer Twins. Asimismo, fue el último en el cual participó el guitarrista Mick Taylor.

La obra llegó a número uno de ventas en Estados Unidos, con más de un millón de copias. Con este disco, la banda comenzó a experimentar con nuevas sonoridades y se caracteriza por ser puro rock and roll.

Entre sus grandes temas se encuentran "Ain’t Too Proud to Beg", un cover de The Temptations; "It's Only Rock 'n' Roll", la canción que da nombre al disco, y "Time Waits for No One".