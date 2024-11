¡A rockear!: realizarán un tributo a AC/DC en Burzaco

Si bien el show será gratuito, solicitan la donación de una leche larga vida para ayudar a comedores locales. Conocé cuándo será y dónde.

Para los amantes del hard rock, realizarán un tributo imperdible a la legendaria banda AC/DC en Burzaco. Estará a cargo de la agrupación “Big Gun”. La entrada será libre y gratuita.

¿Cuándo y dónde?

El show se llevará adelante este sábado, 9 de noviembre, a las 18 hs. Se presentarán en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco 740, a metros de la estación ferroviaria.

Si bien el espectáculo será gratuito, solicitan a quienes asistan colaboren con una leche larga vida. Todo lo recolectado será donado a diferentes comedores comunitarios de Almirante Brown.

Sobre “Big Gun”

Se formó a fines del 2021. Recrea toda la discografía de AC/DC logrando los climas y el sonido de la banda original. Entre los clásicos, tocan "Highway to hell", "Shoot to thrill", "Black in black" y el explosivo "Thunderstruck". Actualmente, la agrupación realiza shows por toda Argentina y países limítrofes.

