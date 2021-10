Abrió la 5ta edición de la Feria Internacional del Libro en Brown

Compartir en:

viernes 15 de octubre del 2021

El acto inaugural fue encabezado por el intendente Mariano Cascallares junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo y madrina del evento. Conocé el cronograma.

Inició la 5ta edición de la Feria Internacional del Libro en el partido. Se lleva adelante en la Plaza Brown. Cuenta con más de 50 expositores, stands de libros y charlas. También espectáculos culturales y musicales para toda la familia.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo realizaron el corte simbólico de cintas para dar inicio al encuentro.

Estuvieron presentes el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; la gerenta de la Cámara del Libro, Diana Segovia y la directora de Paka Paka, Cielo Salviolo.

Durante el acto, en el Auditorio Rodolfo Walsh, se entregaron subsidios a bibliotecas populares del distrito. Entre ellas: “La Margarita Blanca” de Adrogué, “Atahualpa Yupanqui” de Longchamps, la perteneciente a la Sociedad de Fomento Martín Fierro de Longchamps, la biblioteca popular “Celina González Peña” del Club Villa Calzada, “Pablo Rojas Paz” de Glew, “Fray Luis Beltrán” de Glew, la Biblioteca del Niño de Adrogué y la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué.

El acto

“Estamos muy contentos de inaugurar una nueva edición de nuestra Feria Internacional del Libro, junto a nuestra madrina: Estela (De Carlotto). En 2016, cuando empezamos con la primera edición, la carpa era bastante más chica y decíamos que íbamos a plantar el inicio de algo que tenía que crecer, y así fue año tras año, hasta hoy. Estamos felices y agradecidos de que todos formen parte”, sostuvo Cascallares.

Destacó la participación de todos los escritores y artistas que forman parte de esta nueva edición. Valoró el trabajo realizado por el equipo municipal en la organización y subrayó la participación de Estela.

“Vamos a trabajar muchísimo estos cuatro días y el lunes- Una vez concluida, ya vamos a ponernos a trabajar para la próxima, con todo el amor, la pasión y las ganas de siempre”, añadió.

Por su parte, Estela de Carlotto expresó: “Queridísimos amigos. Dos años que no nos vemos. Por eso, traigo el amor de dos años para abrazarnos, sentirnos juntos y seguir la lucha. Una lucha sana, pensando en el otro y en lo que necesita, siempre con amor. Esta feria es un ejemplo de ello, al igual que su intendente, Mariano (Cascallares), a quien quiero como a un nieto. Admiro esta obra que año tras año va agrandando los espacios, los temas y las posibilidades para que su pueblo aprenda”.

Sostuvo que “Justicia Social no son palabras, sino hechos” y enfatizó: “Acá, en esta feria, están esos hechos”.

“Voy a cumplir 91 años y voy a seguir luchando mientras mi cerebro funcione para ver que las atrocidades que recordamos y no debemos olvidar no vuelvan a repetirse. El compromiso de una madrina es eterno y por eso les prometo que no voy a faltar nunca”, agregó, emocionada.

Pianciola, por su parte, sostuvo que la feria “es posible gracias a una política pública planificada” y al “acompañamiento e impulso constante que nos brinda Mariano (Cascallares)”. “Agradezco profundamente a nuestra madrina, queridísima Estela, y a todo el equipo municipal que puso su cuerpo para que tengamos esta quinta feria”, remarcó.

De la jornada participaron también la diputada nacional María Rosa Martínez; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko; el presidente de Consejo Escolar, Leonardo Herrera.

También funcionarios nacionales, provinciales y municipales, rectores y autoridades de universidades nacionales y provinciales, sindicatos docentes, integrantes de toda la comunidad educativa y literaria de Almirante Brown, vecinos y vecinas, entre otros.

Sobre la feria

La entrada es libre y gratuita. Se brindarán charlas de personalidades destacadas como Felipe Pigna, Pedro Saborido, Litto Nebbia, Claudia Piñeiro, Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina.

Además estarán Juan Sasturain, Cristina Piña, Eduardo Sacheri, María Florencia Freijo, Mauro Szeta, María Rosa Lojo, Paulo Kablan, Margarita Mainé, Miguel Rep, Ángela Pradelli y Alejandro Fabbri, entre otros 54 expositores y expositoras. Habrá shows artísticos y musicales a cargo de Elena Roger, Paka Paka, La Bomba de Tiempo y el grupo Arbolito.

La iniciativa es llevada adelante por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local. Cuenta con una importante y nutrida variedad de propuestas editoriales, educativas y culturales para toda la familia. Entre ellas figuran presentaciones de libros, firmas de ejemplares, charlas, talleres, conferencias, narraciones, competencias, y espectáculos artísticos, además de diferentes auditorios, incluyendo uno especial para Primeras Infancias y otro para Jóvenes.

La feria cuenta con un Planetario Móvil (con el proyecto Universos y Dinosaurios), patio de narradores y Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación. También los tradicionales Food Trucks, que ofrecerán interesantes propuestas gastronómicas el viernes, sábado y domingo.

La agenda completa está disponible vía web, a través del sitio https://educacion.brown.gob.ar/feria-del-libro/ también mediante códigos QR que están ubicados en la Feria y pueden ser visualizados en los teléfonos celulares.

Esta nueva edición se realiza de manera presencial, cumpliendo todos los protocolos sanitarios correspondientes. Además se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología.