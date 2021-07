Acoso, agresiones y amenazas: la denuncia de dos hermanas de Glew

Compartir en:

martes 6 de julio del 2021

Las víctimas son menores de edad. “Quieren a mis hijas en un ataúd o en un hospital para que recién empiecen a hacer algo. Estamos desamparadas”, aseguró su mamá a De Brown.

Desde hace un año, una familia de Glew vive un calvario. Denuncian que dos hermanas de 14 y 16 años sufren acoso sexual de un vecino. También que fueron atacadas con un arma blanca en plena vía pública, hostigadas y amenazadas de muerte por él y su pareja.

“Este hombre les insinuaba cosas cada vez que las veía. Les llegó a decir que cuando las agarre iba a hacer lo que quisiera con ellas”, explicó Mercedes, mamá de las menores, en diálogo con www.deBrown.com.ar

¿Qué pasó?

Ocurre en el barrio Santa Ana. Según indicaron, los acusados viven en la casa contigua a las víctimas. Todo se intensificó cuando fueron notificados de la primera denuncia en su contra.

"Desde que fuimos a la Comisaría, estas personas vinieron a agredir y golpear a mis hijas. Nos decían que eran unas mentirosas. Justo había un albañil trabajando y se puso en el medio para defendernos. A raíz de esto, a los días lo esperaron y en la oscuridad lo atacaron con un arma blanca. No le pasó nada y se pudo defender”, explicó la mujer..

Las agresiones, lejos de cesar, se incrementaron. “Una noche nos esperaron en la calle. Veníamos de comprar con mi familia, nos golpearon y cortaron con una navaja. Eran mis vecinos y unos amigos de ellos de la esquina. Volvimos a radicar la denuncia. Nos dieron el Alerta Brown y una custodia dinámica”, sostuvo a este medio.

En este escenario, Mercedes aseguró angustiada: “Hace cuatro días volvieron a atacar mi casa y se sumaron las hermanas de mis vecinos. Ellos tienen problema con alguien y llaman a la familia, se manejan así”.

Y continuó: “Llamamos a todos lados y desde la Comisaría nos dijeron que tenemos que esperar. Nos amenazaron de muerte. Esta gente siempre está muy drogada y alcoholizada. Quieren a mi hija en un ataúd o en un hospital para que recién empiecen a hacer algo. Hace un año estamos desamparadas”.

¿Sin avances?

Los vecinos denunciados son una pareja que “ya fue notificada por incumplimiento”. “Nunca fueron presos. El fiscal me dice que aporte pruebas. Tengo todo y me dice que el proceso sigue. Voy a volver a enviar, pero ya no sé qué hacer”, explicó la mujer, quien paradójicamente asiste ad honorem a víctimas de violencia de género.

“El patrullero viene y no hace nada, ni siquiera cuando mis hijas fueron lastimadas. No nos dan restricción perimetral porque dicen que viven al lado y no se puede. Estamos en riesgo absoluto y la Justicia solo me dice que siga denunciando”, agregó.

El caso

Fue caratulado como “Acoso sexual”. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Participaron las Comisarías de Glew y de la Mujer y la Familia de Burzaco.