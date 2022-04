Adrogué: robaron los cables de teléfono y hace meses están sin servicio

Compartir en:

jueves 14 de abril del 2022

El inconveniente afecta sobre todo a los trabajadores que utilizan la línea como medio de comunicación. "Me están fundiendo", indicó uno de los damnificados a De Brown.

El robo de cables de teléfono se volvió una modalidad delictiva cada vez más frecuente en la Región. Además de dejar a cientos de vecinos incomunicados, esta situación golpea de lleno a comerciantes y profesionales que emplean la línea como una herramienta de trabajo.

El mal momento

Uno de los afectados es el escribano Jorge Herrero Pons, titular del Registro 6 de Almirante Brown, quien no cuenta con servicio hace más de dos meses en su estudio ubicado en Adrogué. "No entiendo cómo no pueden arreglar un problema después de tanto tiempo", indicó a www.deBrown.com.ar.

Y agregó: "Esta situación sucede en varios lados. Mucha gente dice que es la misma empresa que lo hace para ofrecer otro producto con un sistema digital. Hice decena de reclamos e incluso a los organismos competentes a nivel nacional, aunque tampoco tuvimos una respuesta. Hay personas que ya se dio por vencida, pero en mi caso la uso para trabajar", afirmó.

Herrero Pons, en ese contexto, contó que desde Movistar (ex Telefónica) le "prometieron solucionarlo a los cinco días de que sucedió". Sin embargo, aseguró que "no lo hicieron y encima cobran la boleta".

La otra cara

Si bien en la actualidad los profesionales y locales cuentan con diferentes canales de comunicación, el uso de la línea telefónica continúa siendo de suma importancia en el desarrollo diario en ciertos casos. Por eso, este altercado tiene una fuerte influencia en la economía de quienes la utilizan para contactarse con sus clientes.

"Mi trabajo bajó enormemente. A la crisis general se le agrega esta situación. Me están fundiendo, como le pasa a muchas pymes. Si alguien llama y no te contacta, lo soluciona de otra forma. Incluso, en el Colegio de Escribanos plantearon que no encuentran mi teléfono. También afecta a adultos mayores, que realizan llamados por seguridad o salud", cerró Herrero Pons a este medio.