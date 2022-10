Almirante Brown finalizó los Juegos Bonaerenses entre los 10 mejores

Ganó 39 medallas en total. Lomas de Zamora se quedó con el primer puesto.

Una nueva edición de los Juegos Bonaerenses llegó a su final y la delegación de Almirante Brown cerró con grandes actuaciones. Se ubicó en la octava posición entre más de 150 municipios, con 39 medallas de las cuales 23 fueron de oro.

Las finales provinciales se llevaron a cabo en diferentes puntos de Mar del Plata, entre ellas el estadio José María Minella. Hasta allí viajaron los representantes locales para medirse con su pares de otras regiones en las categorías Deporte y Cultura. Producto de sus buenas actuaciones, consiguieron también siete preseas de plata y 9 de bronce.

El medallero

Oro

Atletismo: Carolina Rosales, Rodrigo Sandoval, Fidel Guerrero, Zacarías Emanuel Acevedo, Lucas Fushimi, Valentina Fushimi, Danila Saya, Florencia Sánchez, Alejo Núñez y Federico Sebastián Romero.

Natación: Morena Galarza, Hernán Sachero, Facundo Soria, Valentina Alfonso, Aarón Jorge Fernández, Ainara Acosta, Sol Llamarez y Santino Giménez Levandoski.

Polideportivo: Fútbol Intelectual Sub 16 Femenino, Basquetbol (Personas con Discapacidad, Sub 16), Rugby Sub 14 y Matías Vallejos (Taekwondo).

Stand Up: Cintia Fernández.

Plata

Atletismo: Nicolás Chavero, Giselle Macías y Juana Zuberbuhler.

Natación: Candelaria del Pilar Brandt y Julián Basualdo.

Polideportivo: Gimnasia Artística Sub 15 y Vóley Sentado.

Bronce

Atletismo: Pablo Márquez, Valeria Anahí Basualdo, Andrea Boga, Jorge Lautaro Benítez, Matías Salomón y Lautaro Saucedo.

Polideportivo: Natación Sub 18 Masculinos, Bochas Femenino Libre y Danza Teatro.