Apareció internado el jubilado que era buscado en Claypole

viernes 2 de octubre del 2020

Se trata de Catalino López. Las cámaras de seguridad de la zona lo había captado saliendo de su casa el jueves pasado. Toda la información.

Catalino López tiene 82 años, es de Claypole y se encontraba desaparecido desde el jueves 1 de octubre. Tras una ardua búsqueda, donde el pedido se hizo viral, sus familiares dieron con él.

Según comentó su sobrino en diálogo con www.deBrown.com.ar, ya se encuentra en el domicilio con buen estadio de salud. "Estaba internado en el Hospital Oñativia con un cuadro de deshidratación. Caminó hasta Calzada. Estaba desorientado, se desmayó y llamaron a la ambulancia." explicó.

¿Qué pasó?

Todo sucedió a las 10.30, en la vivienda ubicada en la calle Loreto y Estanislao del Campo. Era la primera vez que salía de su hogar desde que se dispuso el aislamiento obligatorio. Fue visto por última vez este jueves, 1 de octubre.

“Pensé que se iba a comprar al kiosco porque siempre le digo que vaya a caminar un ratito para estirar las piernas. Hace meses que está encerrado por la pandemia”, contó Alberto Yfrán, familiar, a www.deBrown.com.ar.

Las cámaras de seguridad de la zona habían capturado el momento justo en que salió con destino desconocido. En las imágenes, se lo puede ver caminando a paso lento. Llevaba una campera de cuero marrón y un pantalón negro.

“Cuando vi las filmaciones me di cuenta que se estaba arreglado como para ir a ver a alguien. Se pone esa ropa cuando va al banco o a la farmacia, sino está vestido de entrecasa. El tema es que no tiene a quién ir a visitar, no tiene familia. Él vive arriba y yo abajo”, precisó.

Sobre Catalino

Es correntino, pero vive en Claypole. En el 2006 sufrió un ACV y, producto de ello, perdió el habla. “De salud está perfecto. No tiene ningún problema. No tiene presión, no toma pastillas ni alcohol”, sostuvo a este medio.