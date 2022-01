Argentina empezó el año del Mundial con una sólida victoria ante Chile

Compartir en:

viernes 28 de enero del 2022

Triunfó 2-1 con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez. Nicolás Tagliafico estuvo desde el arranque. El partido.

La Selección Argentina comenzó con una sonrisa su actuación en el año del Mundial. Con una buena presentación y siendo cauto ante la necesidad de sumar de a tres puntos del rival, venció 2-1 a Chile de visitante, en los 2.260 metros de altura de Calama, y extendió su invicto a 28 encuentros.

Nicolás Tagliafico, oriundo de Rafael Calzada, estuvo entre los once titulares. El conjunto nacional sacó adelante un duelo con bajas sensibles, ya que no estuvieron Lionel Messi, quien no fue convocado para darle descanso, y el entrenador Lionel Scaloni tras dar positivo de Coronavirus.

El partido

Las acciones empezaron con un ida y vuelta, donde Chile estaba obligado a buscar el arco adversario para no alejarse de los puestos de clasificación a Qatar. No obstante, con buena circulación, Argentina consiguió la ventaja.

Ángel Di María, la figura del partido, recibió la pelota en el sector derecho y, ante la marca de tres jugadores, enganchó hacia el centro del campo para sacar un disparo cruzado de larga distancia que significó el 1-0.

Los locales reaccionaron once minutos después, cuando aprovecharon un flojo retroceso de la defensa: Marcelino Núñez envió un centro a la espalda de Nahuel Molina y Ben Brereton Díaz cabeceó con mucha técnica a contrapierna de Emiliano Martínez para empatar el choque. Así, finalizó una racha de seis encuentros sin recibir goles por Eliminatorias.

Pero la Selección Argentina no se conformó con la paridad aunque ya tiene el boleto asegurado a la Copa del Mundo. El arquero Claudio Bravo dejó un rebote en el área tras una potente ejecución de Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, en soledad, sacó provecho el rebote en el área para mandar el balón al fondo de la red.

Los chilenos quedaron golpeados y además perdieron a su portero, quien debió salir por una molestia. En el segundo tiempo, pese a los cambios en busca de mayor profundidad, no tuvieron ideas claras para alcanzar la igualdad, salvo un cabezazo de Brereton a los 83 minutos que detuvo Martínez.

De esta manera, Argentina consiguió una gran victoria en un partido con bajas sensibles y manchado en la previa por incidente extradeportivos, como la intensa demora en la entrada al país, la ausencia de aires acondicionados en las habitaciones para combatir los 32°, la falta de agua en los baños o los fuertes ruidos durante la noche que complicó el descanso.

Lo que viene

Con este triunfo, el conjunto nacional alcanzó los 32 puntos y se mantiene en la segunda ubicación, a cuatro del líder Brasil. En la siguiente fecha de las Eliminatorias tendrá otra dura prueba. El martes, a partir de las 20, recibirá a Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.