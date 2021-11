¡Argentina se clasificó al Mundial de Qatar!

Compartir en:

martes 16 de noviembre del 2021

Igualó 0-0 con Brasil y se metió en la cita internacional. Completó una temporada positiva con la consagración en la Copa América incluida.

La Selección Argentina no pudo desplegar todo su potencial ante el siempre peligroso Brasil que, pese a no contar con Neymar, demostró que tiene recambio de sobra. Fue empate sin goles en el Estadio del Bicentenario en San Juan por la décima tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El browniano Nicolás Tagliafico no sumó minutos.

El elenco nacional contó con pocas chances claras durante le primer tiempo, mientras que la visita corrió con la misma suerte. Tal como en un partido de ajedrez, el mínimo error podía costar muy caro y quedó a la vista por la actuación de ambos en el arranque del duelo.

Ya en el complemento, con los ingresos de Julián Álvarez y Joaquín Correa, los locales renovaron el aire y lograron imponer su juego en los últimos 15 minutos. Allí, con las corridas de Nahuel Molina por la derecha y la personalidad de Rodrigo De Paul pudo generar peligro. Sin embargo, se toparon con Alisson y no pudieron romper la igualdad.

El mejor año de los últimos tiempos

Con la clasificación al próximo Mundial de Qatar 2022, Argentina cerró una temporada estupenda. De la mano de Lionel Scaloni afianzó una idea de juego, apellidos nuevos que sorprendieron con sus niveles y con la Copa América de del 10 de julio consiguió cortar la racha de 20 años sin títulos.