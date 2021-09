Asumió el nuevo Gabinete: ¿Quiénes son los funcionarios?

Compartir en:

lunes 20 de septiembre del 2021

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomó juramento en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. También habrá recambios claves en la Provincia. La información.

A una semana de haberse desarrollado las PASO, el Gobierno renovó parte de su Gabinete. Los cambios, que se dieron en seis áreas claves, buscan refrescar la imagen del espacio oficialista de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 14 de noviembre.

La jura

Se realizó este lunes por la tarde, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Los funcionarios ya asumieron formalmente sus cargos en el nuevo esquema gubernamental.

A partir de hoy, Aníbal Fernández está al frente del Ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

En tanto, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, juró como jefe de Gabinete. Reemplaza a Santiago Cafiero, quien ahora está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los cambios se completan con Juan Ross, flamante secretario de Comunicación y Prensa.

Declaraciones

Previa a la jura de los nuevos funcionarios, el presidente contó que realizó una reflexión tras la derrota en las PASO y aseguró que los debates no lo afectaron. "No me verán involucrado en disputadas innecesarias", aseveró.

"Expliqué que somos partes un movimiento que escucha la voz del pueblo. Íbamos a tomar cuenta de los reclamos, de qué hicimos mal y en lo que nos equivocamos. Hay dirigentes que se enojan cuando no los eligen. Si no nos votan, nos enfurecemos con nosotros mismos. Nos preguntamos en qué fallamos", afirmó Fernández.

Asimismo, anunció que las medidas que tomarán tienen como objetivo dar respuesta al electorado que se vio afectado por la pandemia y al que el "crecimiento económico no les llegó". "Muchas decisiones las teníamos de antemano", continuó.

“A los ministros salientes les quiero dar las gracias. Fueron funcionaros ejemplares, que dejaron todo en un tiempo difícil. A muchos de los nuevos los conozco. Busqué entre aquellos que trabajaron conmigo en el gobierno de Néstor Kirchner", remarcó el presidente.

También en Provincia

En concordancia con el recambio nacional, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también realizará cambios en su Gabinete. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, asumirá como jefe de Gabinete. Carlos Bianco, en tanto, pasará a ser jefe de Asesores.

También se sumará a otro jefe comunal. Leonardo Nardini, a cargo del municipio de Malvinas Argentinas, se incorporará a la cartera de Infraestructura y servicios públicos, que ocupaba Agustín Simone, quien ahora estará al frente del Instituto de la Vivienda.