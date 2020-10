Atropelló y mató a dos hermanos: está con arresto domiciliario

Compartir en:

miércoles 21 de octubre del 2020

Fue condenado a cuatro años de cárcel por el hecho ocurrido en Adrogué. “Quiero que la condena la cumpla en prisión”, afirmó la madre de las víctimas a De Brown.

*Imagen: Alfredo y Maricel Palavecino

La vida de Alfredo y Maricel Palavecino terminó trágicamente cuando un auto embistió la moto en la que circulaban y escapó de la escena. El conductor cumple ahora la sentencia en una vivienda.

Causa

Se llevó adelante un juicio abreviado, donde Oscar Flores Pantaleon se declaró culpable de haber atropellado a los hermanos en Adrogué. Lo penaron con cuatro años de prisión y además lo inhabilitaron a manejar todo tipo de automotores por siete.

“Primero dijo que le habían robado el coche y que no había sido, después que había sido un accidente y que no se dio cuenta. Más tarde las pericias lo demostraron y lo admitió. Además, la otra persona que lo acompañaba no lo incitó ni siquiera a avisar. Ninguno de los dos tuvo intención de llamar a nadie, de pedir auxilio”, contó Karina Gil, madre de las víctimas, a www.deBrown.com.ar.

La medida fue dictada por el Juzgado en lo Correccional Nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Lo condenaron por el delito de “homicidio culposo por conducción de vehículo automotor agravado por fuga”.

Prisión domiciliaria

El hecho ocurrió el 14 de julio de 2018. A las pocas horas, la Policía logró aprehender al autor de 38 años en su taller mecánico. Sin embargo, después de estar un año encarcelado, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario.

Según informaron, la medida se basó primero en el hostigamiento que el hombre sufría cuando estaba detenido y que no poseía antecedentes penales. Además, el imputado argumentó que tenía hijos menores y era el único sostén de la familia por lo que con este beneficio continuaría trabajando desde su hogar.

“En la sentencia, la defensa pidió que se continúe con el arresto domiciliario una vez que quede efectiva. El fiscal dio lo consintió. Al hacerlo, la jueza también lo hizo. Esto quiere decir que el Juzgado de Ejecución N°4 es el que tiene la última palabra de determinar si va a continuar con arresto domiciliario o no. Lamentablemente es muy posible que siga”, explicó Migue Pereira, abogado de la familia Palavecino, a este medio.

El dolor de una madre

“Quiero que la condena la cumpla en prisión”, exigió Karina. Asimismo, se manifestó en contra de que se llevara adelante un juicio abreviado. Es que consideró que esta medida no deja a los parientes de las víctimas a expresar el dolor y daño que el hecho causó.

“Creo que empezamos a caer que esto es verdad después del Día de la Madre. Hay cosas que no tienen reparación, no la van a tener nunca desde el afecto, el amor lo que es perder dos seres en una casa, el hueco que queda, el vacío”, expresó.

Y agregó: “te afecta la salud, lo emocional, los social porque cuesta volver a reintegrarse a la sociedad porque tenés miedo, tus hijos ya no pueden salir. La más chiquita no va a ser ni un mandado. Es una vida tan distinta que hay qué remarla”.

El hecho

Ocurrió un sábado por la madrugada. Maricel y Alfredo circulaban en su motocicleta, a unas cuadras de la calles Seguí y la Av. Hipólito Yrigoyen, Adrogué. En ese momento, fueron embestidos por un Volkswagen Gol.

“El dobla en u en una esquina, lo cual es antirreglamentario. No puede hacerlo hacia la izquierda, menos en una calle de alto tránsito. El auto que conducía era viejito. Seguramente no puso giro”, explicó el abogado.

Y precisó: “por lo que sale del relato de los hechos venía de un cumpleaños, así que es muy probable que estuviera alcoholizado, pero no se pudo demostrar porque la persona se fue”.

Alfredo falleció en el acto. Su hermana quedó internada en hospital Oñativia de Calzada y luego se la trasladó al nosocomio “El Cruce” en Florencio Varela. Tras ser sometida a dos cirugías, su cuerpo no resistió y el lunes por la mañana murió.