Atropelló y mató a la portera de su colegio: está libre

lunes 21 de septiembre del 2020

Tras el hecho, intentó darse a la fuga, pero los vecino lo impidieron. La familia de la víctima exige justicia. “A la hora y media lo vieron caminando por la calle y con el auto”, aseguró su sobrino a De Brown.

Se cumplió este domingo una semana del trágico accidente que le quitó la vida a Ana María Cantero. Fue atropellada por un vehículo que circulaba a alta velocidad. Paradójicamente, el conductor fue alumno del colegio donde ella era portera hacía casi tres décadas.

¿Qué ocurrió?

Todo sucedió el 13 de septiembre, alrededor de las 13.30. Fue en la intersección de las calles Bynnon y Chajá, San José. La mujer volvía a pie de comprar cuando un Peugeot 206 la embistió.

“Estaba esperando para cruzar la calle. Este tipo venía muy rápido, quiso hacer un trompo, dobló a su izquierda y perdió el control. Golpeó a mi tía con la parte trasera del auto y la hizo volar diez metros contra un paredón. La reventó”, aseguró Damián Díaz, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y precisó: “tuvo más de veinte fracturas del lado izquierdo y un traumatismo de cráneo. Tenía un sangrado intenso en todos los órganos; complicado los pulmones y la vejiga; quebrado el fémur, los hombros, las costillas, la tibia y el peroné, y un constante sangrado por vía urinaria”.

Fue trasladada de urgencia al hospital Oñativia de Rafael Calzada. Lamentablemente, los médicos no pudieron estabilizarla y falleció esa misma noche, a las 22.30, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El implicado

Tiene 25 años y es vecino del barrio. Después del homicidio, trató de escapar. Fueron los propios habitantes de la zona los que lograron impedir que emprenda la fuga. Lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

“El auto era de la madre, vive a dos cuadras de la casa de mi tía. Todos lo conocen porque tuvo otros episodios similares. Esta vez no se pudo escapar y fue preso. Pero, nos comentaron que a la hora y media lo vieron caminando por la calle como si nada y con el auto. Ese mismo día quedó libre. Es increíble”, contó indignado.

Según relató Damián, el fiscal a cargo del caso ordenó la inmediata liberación del conductor y además la restitución del vehículo. Testigos del hecho aseguran que el joven se encontraba bajo los efectos estupefacientes. “Además tenía el registro vencido con domicilio radicado en la provincia se Corrientes y no contaba con la cédula azul”, advirtió

¿Quién era Ana María Cantero?

Tenía 56 años y tres hijos. Hacía 27 años se desempeñaba como portera del Instituto José Hernández de Solano, colegio del cual había sido alumno el hombre que le quitó la vida.

“Era muy querida, siempre fue muy solidaria, no se merecía una muerte así. No es justo. Este tipo destrozó a una familia y está suelto. Queremos que se haga justicia, que pagué por lo que hizo. Hoy no tenemos ninguna respuesta de nada, sólo mucha impotencia y tristeza”, admitió Damián.

La vecina vivía con sus hijos, sus nietos, su nuera y su papá de 81 años. “Era su gran compañía, ahora todos están muy mal, desconsolados”, agregó a este medio.

El caso

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. También participó la Comisaría 3° de Almirante Brown. La causa está caratulada como “Homicidio culposo simple”.