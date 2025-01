Axel habló de la denuncia de abuso de la que fue absuelto: "Lloraba todas las noches"

El cantante oriundo de Rafael Calzada detalló el duro momento que atravesó, cómo se afrontó en su casa y la relación con sus fanáticos. Mirá el video.

Axel Witteveen vivió a finales de 2019 uno de sus momentos más tristes cuando enfrentó una denuncia por abuso sexual de la que fue sobreseído. Si bien se expresó en pocas ocasiones al respecto, contó recientemente cómo atravesó la dura situación.

¿Qué dijo?

El oriundo de Rafael Calzada compartió un stream con el influencer Martín Cirio, donde mantuvieron una extensa conversación sobre diferentes temas. Entre ellos, se manifestó sobre la falsa acusación, por la cual afirmó haber padecido una “depresión y tristeza muy grande”.

“Los primeros dos meses dormía en un colchón en el piso y lloraba todas las noches. Sentía un poco de alivio cuando mis hijos venían a dormir conmigo. Tuve la fortuna de tener a mi lado a una compañera que me conoce y dijo que era una pelotudez (la denuncia) desde el día uno”, relató Axel.



En ese contexto, indicó que nunca se escondió pese a la denuncia, sino que guardó silencio para “no salir por los medios a entorpecer nada”. También, reconoció que la situación afectó a su carrera, aunque la pandemia lo “ayudó” a no sentirse “excluido” ya que sus colegas tampoco trabajaban por las restricciones.

“Mis hijos eran muy chicos en ese momento. Era como que papá es todo bien. Mi casa se transformó en la película La vida es bella, tenía que sostenerlo. La escuela fue una red de contención muy linda”, precisó. Es que en aquel film el protagonista, un judío italiano, emplea su imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi.

En tanto, el cantante afirmó: “Fue la única vez que agradecí que mi mamá estuviera muerta. Conmigo tenía una debilidad tremenda. Una mujer muy sensible. Y si hubiera estado viva, le agarraba un cáncer”.

La resolución

Tras un proceso legal que se estiró por la pandemia, Axel fue absuelto y explicó que “no fue una causa, sino una denuncia”. También, detalló que las únicas pruebas que habían eran a su favor, las “pericias psicológicas de la otra parte no dieron bien y los testigos contradecían” a la acusante.

“Cuando me dijeron que se cerró todo, estaba manejando. Frené y lloré mucho. Tenía una angustia. La gente no sabe lo que se vive. No se lo deseo ni a mis enemigos. Es un infierno. Te estás defendiendo de algo que no hiciste”, explicó.

Además de señalar que este duro momento le sirvió para “descubrir mucho” a su entorno, destacó el apoyo de sus fanáticos más fieles. “Son un ejército incondicional. Siempre estoy agradecido. Cuando pasó esto sintieron como que tocaron a un hermano”, enfatizó.

Si bien Axel dejó atrás el mal momento, reflexionó sobre el trato de la denuncia en los medios y citó al orador Dante Gebel: “Cuando hay que acusar y hablar de amarillismo sale en todos lados. Cuando dicen que es inocente, sale en lo más chico del periódico y nadie lo lee. Sería noble que una persona que me mató salga y pida disculpas”.