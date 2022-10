¡Ay San Martín!: perdió y todavía no se pudo salvar del descenso

Necesitaba un triunfo para mantener la categoría a falta de dos fechas.



San Martín de Burzaco tenía un compromiso duro ante uno de los mejores equipos de torneo y no pudo dar el golpe. Como visitante en Belgrano, cayó 1-0 con Excursionistas y no pudo sellar la permanencia en la Primera C. Sin embargo, gracias a la derrota de El Porvenir, puede hacerlo en la próxima fecha.

Mateo Figueroa anotó el único gol del partido cuando parecía que estaba todo dado para que terminen igualados. A los 81 minutos, el delantero anticipó a su marca en una jugada donde todos los del "Azul" pidieron infracción y sentenció el marcador final.

Sin embargo, a los 89', el elenco de Almirante Brown tuvo la chance clara para estampar el 1-1 desde el punto penal. Matías Giménez, ex Boca y San Lorenzo entre otros, se hizo cargo del remate y Hugo Acevedo le adivinó el palo para sentenciar el triunfo del dueño de casa.

Lo que viene

San Martín se ubica en la décimo séptima posición con 26 puntos, mientras que El Porvenir suma 21 y restan seis por disputarse. En la próxima jornada el "Azul" recibe a Atlas.