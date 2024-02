AYSA no da respuesta: vecinos alertan la falta de agua en Brown

Afecta a muchas localidades del distrito. "El problema debe ser suyo. El servicio anda bien, fíjese que debe tener rota la cañería", le respondieron desde la prestadora a uno de los damnificados. Los detalles.

En medio de la ola de altas temperaturas, los cortes de agua tomaron protagonismo y se replican en diferentes puntos del distrito. Pese a realizar los reclamos correspondientes, Aysa no brinda una respuesta favorable y, en muchos casos, acusa que es un problema de los usuarios.

¿Qué pasa?

Desde hace varios días, vecinos de Adrogué, Burzaco, Claypole y Rafael Calzada, entre otras localidades, denuncian que no sale una gota del grifo. Sumado a los inconvenientes mismos que implica no contar con suministro, el calor no cesa y el servicio toma mayor relevancia.

“Esto es una vergüenza. Todos los años lo mismo y siguen aumentando la tarifa”, lamentó un usuario en las redes sociales. En tanto, otro afirmó: “En Calzada igual. Desde principio de diciembre sin presión. Ahora, gracias que sale un chorrito de alguna canilla”.

En ese marco, muchos realizaron reclamos con Aysa, la cual lejos de brindar una solución o explicar los motivos, asegura que no es una cuestión de la prestadora. “El problema debe ser suyo. El servicio anda bien, fíjese que debe tener rota la cañería”, fue la respuesta que obtuvo un vecino, según le aseguró a www.deBrown.com.ar.

Don Orione, con baja presión

La empresa ABSA informó que las altas temperaturas impactaron en los sistemas de aprovisionamiento de agua. De esta manera, se reporta una disminución en la presión de la red en todos los sitios de la concesión ubicados en distintas zonas de la Provincia, entre los cuales está el barrio browniano.

Según indicó la prestataria del servicio, la red de producción trabaja al máximo de sus posibilidades. No obstante, resultan insuficientes para atender el incremento de la demanda por usos no esenciales.

“Mira vos... No saben que en verano hace calor y la gente consume más agua”, sentenció una vecina en redes sociales ante esta situación.