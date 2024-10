Boulevard Shopping instalará una ruleta con múltiples regalos para el Día de la Madre

Los vecinos podrán participar de forma gratuita. Además, habrá un sorteo de $3 millones en órdenes de compra, promociones bancarias y muchas sorpresas. Conocé más.

El Día de la Madre está próximo en el calendario y Boulevard Shopping de Adrogué se alista para celebrarlo a lo grande. Entre las múltiples sorpresas y promociones, realizará una ruleta llena de regalos instantáneos.

¿Cómo será?

El centro comercial vivirá un fin de semana con unos días movidos, ya que es una de las mejores opciones para elegir qué comprar a mamá debido a la variedad de productos y servicios que ofrece.

Además de eso, los clientes vivirán este sábado, 19 de octubre, una imperdible actividad en el hall central. De 15 a 20 hs, podrán acercarse y registrar sus datos para participar sin costo de una ruleta. Al girarla, tendrán la chance de llevarse un regalo de Havanna, entradas de cine gratis o un 2x1 y productos de hot pink o get the look, entre otras cosas.

Más ofertas

Sumado a ello, podrán incluirse en un sorteo de $3 millones en órdenes de compra. Los ganadores serán tres y cada uno se llevará $1.000.000. Este beneficio estará vigente hasta el Día de la Madre inclusive.

Para participar, simplemente habrá que escanear el código QR disponible en los locales y completar un formulario con los datos del ticket de compra. Este debe ser igual o mayor a $50.000.

Además de todo

Boulevard Shopping brindará promociones bancarias que los clientes podrán aprovechar. Estas son:

Comafi

Activa el jueves 17 y viernes 18/10

Descuento del 20%. Tope $20.000 por promo . Tres cuotas sin interés .

. . Segmento Único 30%. Tope $30.000 por promo. Seis cuotas sin interés.

Tarjetas Visa y Master crédito Banco Comafi.

Santander Recurrente

Todos los miércoles del mes, excepto el 16 de octubre que tiene condiciones

especiales

25% cartera general

30% clientes Select

10% en perfumerías y joyerías para todos los clientes

Sin tope de reintegro

Hasta 12 cuotas sin interés

Tarjetas débito, recargable y crédito VISA. Exclusivo pagando con QR desde App Santander y MODO

Especial Día de la Madre Santander

Miércoles 16 de octubre

25% para la cartera general

30% para los clientes Select

10% en perfumerías y joyerías para todos los clientes

Sin tope de reintegro

Hasta 18 cuotas sin interés.