Brown, ante un partido clave para volver a los puestos de Reducido

Compartir en:

sábado 24 de julio del 2021

Visita a Brown de Puerto Madryn. En caso de ganar, seguirá prendido en el pelotón de arriba. ¿A qué hora juega y cómo está la tabla?

Tras el tropezón de hace una semana ante Atlético Rafaela, Brown de Adrogué sabe que no puede equivocarse. Por la décima octava fecha de la Primera Nacional, visita a su homónimo de Puerto Madryn desde las 15. Pablo Vicó aún no definió el equipo titular que parará en el sur del país.

El "Tricolor" necesita un triunfo para que su protagonismo no corra riesgo, más en un campeonato tan parejo como es el de la segunda división. Del noveno al líder hay 10 puntos de diferencia. Sin embargo, en puestos de Reducido, seis cuentan con 24 unidades, pero la "Crema" está clasificando por diferencia de gol.

¿Cómo llegan?

Brown no pudo hacerse fuerte como visitante y perdió 2-0 en su visita a Santa Fe, en un partido donde no tuvo su mejor tarde. Pese a eso, sigue prendido en el lote de arriba. Con respecto a las estadísticas fuera de casa, los números no lo acompañan: sólo triunfó en una de sus ocho presentaciones. ¿Podrá romper la mala racha?

Los de Puerto Madryn, en cambio, transitan un presente delicado. El equipo apenas suma 14 tantos y se encuentra a dos del último lugar. Esto se refleja con claridad en los resultados cosechados a lo largo de la temporada. Obtuvo la victoria en dos compromisos de los 18 que completó.