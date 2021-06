Brown comenzó a vacunar con la segunda dosis de la Sputnik V

Compartir en:

jueves 24 de junio del 2021

Así lo informaron desde el gobierno local. ¿Cómo saber si me fue asignado el turno?

Comenzó la colocación de la segunda dosis de Sputnik V en Almirante Brown. Pese a la polémica que generó su demora, el miércoles se aplicaron 388 vacunas solo en la Sociedad Italiana de Adrogué, según informaron desde el gobierno local. De este modo, más vecinos completan su esquema de inoculación.

La espera

Actualmente, hay 6.046.283 personas en Argentina que aún aguardan recibir el último componente de origen ruso. De este total, “solo hay 330 mil que cumplieron los 90 días” de haber recibido la primera inmunización. Este grupo sería quien estaría necesitando con mayor urgencia completar el esquema.

“No es que no envían las dosis porque no quieren, sino porque las están produciendo. Por más queja que hagamos, eso no va a cambiar. No se las están dando a otro país o las están acopiando”, justificó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En los primeros 3 meses del año, llegaron un total de 1.060.160 segundas dosis. Pero luego, por demoras en la producción de este componente, se ralentizaron los envíos. En el último trimestre, solo arribaron 480 mil.

¿Cuál es el tiempo estipulado entre ambas aplicaciones?

El intervalo mínimo es de tres semanas y no hay un plazo máximo. “Las vacunas aplicadas no pierden su efecto. A medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y desde un primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sino que se van a completar todos los esquemas”, aseguró la funcionaria.

Desde marzo pasado, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó diferir la aplicación de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas contra el Covid por un lapso de tres meses. Se buscó con esto inocular- por lo menos con una inyección- a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo, lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad.

App VacunatePBA

Se convirtió en indispensable en el último tiempo. El motivo es que informa de manera eficiente y coordinada, permitiendo a los vecinos acceder a la información actualizada y sin desfasajes respecto a la asignación de turnos.

La descarga puede hacerse desde cualquier celular con sistemas operativos Android e iOS. Otra de las vías de comunicación es el correo electrónico. Sin embargo, muchos ciudadanos manifestaron haber recibido la notificación tarde.