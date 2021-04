Brown: ¿En qué horario puede funcionar cada negocio?

Compartir en:

lunes 19 de abril del 2021

Desde el gobierno local especificaron, según el tipo de comercio, el momento en el que están habilitados a funcionar. Conocé más.

Tras la aplicación de las nuevas restricciones, el Municipio de Almirante Brown brindó detalles sobre cómo deben atender los negocios dependiendo del rubro en el que se desempeñen. Este cronograma se mantendrá hasta el 30 de abril.

Funcionamiento

Los comercios esenciales pueden permanecer abiertos hasta las 21. Esto incluye ferreterías, almacenes, súper e hipermercados, veterinarias, entre otros. En tanto, las farmacias están habilitados para operar las 24 horas.

Los locales no esenciales deben atender hasta las 19. Esto incluye a los gastronómicos, los cuales después de ese horario cuentan con la opción de hacer delivery hasta la medianoche y/o take away hasta las 21. Asimismo, durante el día, están obligados a funcionar al aire libre.

La restricción de la circulación nocturna es de 20 a 6. Sin embargo, luego de las 20, los vecinos estarán autorizados a asistir a los comercios de cercanía de sus hogares (una o dos cuadras) que aún estén abiertos.

DNU

Comenzó a regir a partir de la medianoche del viernes. Estableció además la suspensión de actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas y recreativas. En el caso de estas dos últimas pueden desarrollarse al aire libre con un máximo de hasta diez personas.

Uno de los puntos que generó más polémica fue la cancelación de las clases presenciales en el AMBA. Es desde este lunes, 19 de abril, y durante dos semanas, aunque seguirán dictándose de forma virtual. A raíz de esto, parte de la comunidad se manifestó en contra.