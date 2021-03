Brown no aguantó la diferencia y terminó pidiendo la hora 

Compartir en:

domingo 21 de marzo del 2021

Lo ganaba 1-0 con un exquisito gol de Patricio Vidal, pero All Boys lo igualó promediando la segunda mitad y hasta pudo haberlo dado vuelta. Martín Ríos fue la figura del "Tricolor".

* Imagen: Pedro Ragaglia

Brown de Adrogué estuvo a menos de 15 minutos de confirmar un arranque de campeonato perfecto. Sin embargo no pudo aguantar la mínima diferencia y All Boys se lo hizo pagar caro. Fue 1-1 en un partido que no contó con la presencia del histórico Pablo Vicó, aislado por Covid positivo.

El duelo se rompió en el amanecer de la segunda parte tras un primer tiempo trabado donde la visita planteó una línea de cinco defensores que hizo difícil la progresión del "Tricolor" en ataque. A los 53', Bazán habitó a Patricio Vidal y el ex independiente mostró toda su calidad.

Le ganó en velocidad a su marcador y definió de manera exquisita por arriba de la salida de Mastrolía para estampar el 1-0 parcial. El delantero tuvo su estreno en las redes con esta camiseta, justo el mismo día que debutaba como titular. Pese a eso, el gol finalmente sólo sirvió para conseguir una igualdad.

Es que el conjunto conducido por Bonacorsi le cedió la pelota y el campo a los de Floresta. Las salidas de Vidal y Castaño y los ingresos de Nicolás Sánchez junto a Acosta no les hicieron bien al equipo. Esto hizo que perdieran el control del juego.

A los 77', All Boys llegó al empate a través de Milton Céliz, quien recibió dentro del área y puso tablas en el marcador. Ya sobre el cierre, el "Albinegro" tuvo las oportunidades para llevarse más de Adrogué. Tanto fue así que Martín Ríos tuvo que intervenir en tres ocasiones claras -una de ellas en la línea-, para evitar la derrota.

Lo que viene

El "Tricolor" suma cuatro puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona B. La próxima fecha viajará para jugar como visitante frente a San Martín de San Juan.