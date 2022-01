Brutal golpiza a un browniano en un boliche

Compartir en:

viernes 28 de enero del 2022

Ocurrió en Quilmes. El joven tiene 26 años y sufrió una lesión corneal y múltiples heridas en el rostro. “Sólo pedía que me asistan, me estaba desangrando”, contó a De Brown.

Federico Montes es vecino de Rafael Calzada y denuncia que fue víctima de una salvaje golpiza en un boliche del distrito vecino de Quilmes. Tras el ataque, el joven quedó con graves heridas en el rostro y pérdida de visión. Debió ser hospitalizado.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió en el complejo Ink, ubicado en la intersección de Brown y Garibaldi. Fue durante la madrugada del pasado domingo, 23 de enero. El browniano de 26 años había asistido junto a su novia y una pareja amiga.

“Era la primera vez que iba. La estábamos pasando bien, hasta que se acerca un tipo que no conozco y me empieza a decir: '¿Quién era?, ¿Quién me conocía?, andate de acá'. Le dije que no me iba a ir porque no estaba haciendo nada. Me doy vuelta y me pegan una piña muy fuerte por atrás”, contó Federico, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “En ese momento, se acercan personas que estaban a mi alrededor. Empiezo a preguntar quién me atacó. Fue ahí cuando me agarra un patovica de ese sector y mientras me saca del boliche me pegan un botellazo en la cara”.

En este escenario, el joven asegura que nunca “perdió la conciencia, pero si la visión ya que los golpes fueron todos en el rostro”. “Yo sólo pedía que me asistan, que llamen a un médico. Me estaba desangrando, me sentía mal y no veía nada. Ellos solo nos decían que nos vayamos”, aseguró.

Tras la golpiza

En la desesperación, Federico se sacó la remera, se la colocó en la frente e hizo presión. De esa forma, su grupo de amigos lo llevó hasta su auto y de ahí inmediatamente al hospital de Quilmes.

Allí, los profesionales lo asistieron y le realizaron seis puntos en la frente. Además, le diagnosticaron una lesión corneal y cortes superficiales en diferentes zonas de la cara.

Un pedido urgente

El browniano reclama acceder a las cámaras de seguridad del complejo. Es que necesita esclarecer quién le pegó y conocer cómo fueron los hechos. “También quiero que se hagan cargo de lo que me pasó. Ellos no me ayudaron, nunca llamaron a una ambulancia. Me dejaron tirado en la puerta”, admitió.

A su vez precisó: “Me contactaron del boliche para informarme que el lunes se iban a reunir para dialogar sobre esto. Pero, no me quieren facilitar las cámaras, no se hacen cargo de nada. Me dijo que hable con sus abogados”.

Federico asegura, en tanto, que intentan amedrentarlo a través de un Instagram aparentemente falso. “Desde ahí me dijeron que vieron las imágenes, que yo empecé el problema, que tiré copas, botellas y también que le pegué a una mujer. Todo eso es mentira, está armado para que desista y de marcha atrás con todo”, enfatizó.

La causa

Fue caratulada como “Lesiones leves”. Intervino la UFIJ N°11 del Departamento Judicial de Quilmes. Participó la Comisaría 1° de dicho distrito.