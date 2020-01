Buscaban a un jubilado de Longchamps: apareció golpeado

Compartir en:

miércoles 29 de enero del 2020

Se trata de Juan Ángel Hoyos, de 72 años. Había estado 48 horas desaparecido. “Estaba perdido, sucio, sin su ropa y ensangrentado”, aseguró su hija a De Brown.

Final de una pesadilla. Luego de dos días angustiantes, apareció Juan Ángel Hoyos. Se trata del jubilado de 72 años, oriundo de Longchamps, que era intensamente buscado en la Región. Había sido visto por última vez el sábado pasado cuando salió de la casa de uno de sus hijos en Alejandro Korn.

“Lo encontraron el lunes en la estación de Korn. Estaba perdido, sucio, sin su ropa y todo golpeado. Decía que estaba esperando a Martín, mi hermano. Le habían robado todo y le pegaron. Él no se acuerda de nada”, contó Carmen, una de sus hijas, en diálogo con www.deBrown.com.ar

¿Qué sucedió?

El viernes pasado, Juan Ángel participó de la fiesta de cumpleaños de su nieta en la localidad sanvicentina. A la madrugada, se retiró junto a uno de sus hijos. Es que iba a pasar la noche en su casa.

“Estando ahí se quería ir porque se preocupaba por mi mamá que estaba sola. Pero no lo dejaron por la hora, los trenes no salían. Mi hermano esa mañana se fue a un viaje de pesca. Todos pensábamos que mi papá todavía estaba en su casa, no sabíamos que ya se venía para Longchamps”, detalló a este medio.

Y agregó: “Cuando lo llamé me dijo que papá se había ido temprano. Pero acá no estaba. Me comuniqué con todos los familiares y nada. Nadie tenía noticias”.

El comienzo de la búsqueda

Horas más tarde, una vecina les informó que lo había visto deambular por la estación de Alejandro Korn. Según detalló, se encontraba cerca de las escaleras centrales, desnudo y ensangrentado.

“Ella no llamó a nadie, ni a la policía, sólo nos contó después. Lo buscamos por todos lados, pero no podíamos encontrarlo. Entonces hicimos la denuncia y empezamos a viralizar su foto. Sabíamos que estaba golpeado, pero vivo”, admitió Carmen.

El encuentro

Sucedió el lunes, gracias a un aviso del personal de la Policía Federal. El browniano continuaba en la misma estación, desorientado y esperando que sus hijos pudieran encontrarlo.

“En el hospital le dijeron que solo eran golpes. Hoy está bien, pero tiene mucho miedo porque dice que van a venir los muchachos a pegarle”, agregó.

Juan Ángel se recupera de un tormentoso fin de semana en su casa del barrio Rayo de Sol. Según detalló su familia, en los próximos días se someterá a diversos chequeos y controles médicos.