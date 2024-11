Buscan a "Antonia", una gatita que ayuda a su dueña con sus ataques de pánico y trastorno de ansiedad

Se perdió de su casa de Rafael Calzada. Los detalles.

“Antonia” desapareció de su casa de Rafael Calzada y realizan una intensa búsqueda para encontrarla. La gatita no sólo es una miembro más de la familia sino que ayuda a su dueña durante los ataques de pánico y el trastorno de ansiedad que esta padece.

¿Qué pasó?

La mascota de 6 meses fue vista por última vez en la mañana del jueves 14 de noviembre. Tras dormir en la cocina, salió un rato al patio de su vivienda ubicada en la calles Presidente Perón y Salta y se fue sin que nadie vea por dónde.

“Siempre estoy pendiente de ella y que no se vaya a la calle, porque es muy transitada por autos y camiones. La dejé salir a que haga sus necesidades y esté un poco afuera, entré un minuto y ya no estaba cuando fui de nuevo”, afirmó Florencia, su dueña, a www.deBrown.com.ar.

En tanto, la browniana explicó que "Antonia" nunca antes había hecho algo similar y sólo se iba a la casa del vecina. Asimismo, señaló que la buscaron por las viviendas linderas, pero “nadie la vio”.

“Es como una especie de terapia o refugio para mí. Hace cinco años transito un trastorno de ansiedad, en el cual también tengo ataques de pánico. Estar con ella me ayuda mucho. Me calma cuando tengo mucha ansiedad o estoy nerviosa. Me saca de esos estados”, precisó Florencia.

La vecina de Rafael Calzada reconoció que esto la afectó, ya que está atravesando insomnio y se le “pone dura la cara y el cuerpo”. “Tengo sarpullido y picazón. Estoy expresando el estrés por esto. Me levanto todo el tiempo para ver si vino”, sentenció a este medio.

¿Cómo ayudar?

Quienes tengan información o sepan del paradero de la gatita podrán comunicarse con su familia al 113102-5452.