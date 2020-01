Buscan a un joven en Australia: jugaba en el Club San Albano

Compartir en:

miércoles 22 de enero del 2020

Se trata de Ian Barr, de 20 años. Estaba nadando en la playa cuando el mar lo arrastró. Estaba en un programa de “work and travel”.

*Imagen: Instagram

No hay rastros de un joven de la Región desaparecido ayer en una playa de Australia. Se trata de Ian Barr, de 20 años y oriundo de Lomas de Zamora. Solía jugar rugby en el Club San Albano de Burzaco.

Según el medio local ABC News, Barr se encontraba con un grupo de amigos en una playa del norte de Coffs Harbour. Fue visto por última vez el lunes, alrededor de las 17.30 (hora local), cuando fue a nadar. Se cree que el intenso oleaje de aquella jornada lo arrastró.

Al notar la situación, un compañero mochilero del Reino Unido intentó rescatarlo. Entró al mar pero no logró encontrarlo. "Es solo una tragedia. Creo que todos están un poco desconcertados", dijo.

Asimismo, otro de los testigos aseguró que estaba en la playa con su familia cuando uno de los amigos de Barr se acercó asustado y le pidió un teléfono. Luego, corrió a su casa, tomó su tabla de surf y remaron en un intento por salvar al joven.

"Estuve alrededor de media hora remando, y todos estaban en la punta y señalando, así que estábamos tratando de dirigirnos, y desafortunadamente no tuvimos éxito", detalló.

*Imagen: Instagram

Desde aquel dramático momento, las autoridades comenzaron una intensa búsqueda por aire y mar. Los resultados fueron todos negativos. Sin embargo, debieron suspender el martes el operativo debido a las condiciones climáticas. Esperan hoy poder reiniciarlo.

MISSING SWIMMER | There's been an extensive search operation, but sadly, still no sign of a 20-year-old tourist, missing north of Coffs Harbour.

The Argentine man was swimming with friends yesterday afternoon, when it's believed he became caught in a strong rip. pic.twitter.com/9yh44S86D6

— NBN News (@nbnnews) January 21, 2020