Calvi regresó al dojo con un sólido segundo lugar en el Metropolitano

miércoles 24 de marzo del 2021

La karateca de Longchamps se quedó con la medalla de plata en el Parque Indoamericano. Fue su primer campeonato en pandemia. "Es una satisfacción enorme", aseguró a De Brown.

Tras una larga espera, finalmente volvieron a organizarse torneos de karate y, como no podía ser de otra manera, Eugenia Calvi demostró que no hay pandemia que la pare. La browniana se presentó en el Metropolitano y se adueñó de la medalla plateada.

El evento tuvo lugar en el Parque Indoamericano, un espacio abierto donde se respetaron todos los protocolos necesarios para evitar la propagación del Coronavirus. Allí, la oriunda de Longchamps disputó dos combates en su categoría: se quedó con el triunfo 9-0 en el primero y cayó 4-2 en la final.

"Me sentí muy conforme y contenta de regresar, es una satisfacción enorme. Durante la cuarentena fue difícil porque hubo momentos donde me entrené y otros que me costó motivarme, pero con la compañía de mi sensei logré mantenerme en foco", aseguró en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La última vez que había pisado un dojo había sido en noviembre de 2019. Meses después, se encontró entrenando vía Zoom en varias ocasiones hasta que en octubre de 2020 pudo iniciar con los entrenamientos presenciales. "Extrañaba demasiado la competencia. Estoy feliz de conectarme con lo que amo", sostuvo.

Lo que viene

En las próximas semanas se podría confirmar la participación en el Nacional a disputarse en Tucumán. Sin embargo, todo dependerá de la situación epidemiológica del país.

¿Y los Juegos Olímpicos? La ilusión es cada vez más grande. El clasificatoria sería en junio de este año. Por lo pronto, Calvi dejó en claro que está de vuelta y en un alto nivel.